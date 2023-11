Quaranta milioni per Dybala: addio Roma

Paulo Dybala è tornato da protagonista in campo per la Roma. L’argentino ieri è stato decisivo nella rimonta al Lecce, mentre spunta una doppia pista che lo vede lontano da Trigoria.

Il numero 21 giallorosso ieri ha giocato tutta la partita alla stadio Olimpico ed ha propiziato il gol della vittoria siglato da Romelu Lukaku. Paulo Dybala è stato tra gli assoluti protagonisti nella rimonta ai danni del Lecce di D’Aversa, in vantaggio fino al novantesimo minuto. Prima di fornire l’assist decisivo alla rete del belga, l’attaccante ex Juventus aveva conquistato un calcio di rigore e sfiorato la rete in diverse occasioni. Ora dalla Spagna rilanciano una doppia pista sulle tracce dell’argentino in ottica calciomercato: spunta l’offerta da 40 milioni.

La Roma ritrova la Joya da protagonista, dopo l’infortunio l’argentino è tornato in campo ed è stato decisivo nella vittoria in rimonta di ieri. Prima di assistere Lukaku, che aveva fallito il tiro dagli undici metri, l’attaccante albiceleste ha rappresntato una vera e propria spina nel fianco per la difesa salentina. Il numero 21 è stato tra i più ispirati nell’undici schierato da José Mourinho ed al momento del gol di Lukaku è esploso di gioia al pari di tutto lo stadio Olimpico. Il tecnico portoghese ha parlato delle sue condizioni dopo la sfida al Lecce, svelando come lo stesso attaccante abbia rifiutato l’ipotesi di restare a casa giovedì, quando la Roma volerà in Repubblica Ceca per sfidare lo Slavia Praga.

Dalla Spagna, doppia pista araba per Dybala: pronti 40 milioni per la Joya

Nel frattempo dalla Spagna rilanciano la pista araba sulle tracce dell’attaccante della Roma. La scorsa estate i rumors che lo volevano lontano dalla Capitale sono stati diversi. Con un accento sulle manovre dei petroldollari sauditi, che hanno strappato tanti talenti nei massimi campionati europei.

Ora, secondo quanto scrive il sito spagnolo Fichajes.net, ci sarebbero due squadre in Arabia Saudita pronte a fiondarsi sul talento argentino, in scadenza di contratto con la Roma nel 2025. Il portale aggiunge che si starebbe studiando un’offerta da 40 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca ed al conseguente addio ai giallorossi con destinazione Saudi League.