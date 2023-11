Rissa furiosa, spuntano i video: è intervenuta la polizia

Maxi rissa nel big match di campionato, con la gara che si sapeva sarebbe stata infuocata, ma è sfociata nella violenza assouta

I campi di calcio dovrebbero essere il tempio dello sport più diffuso al mondo, in grado di unire milioni e milioni di persone intorno a un singolo evento. Basti pensare ai Mondiali organizzati dalla Fifa, che riuniscono tantissimi tifosi e non per supportare la propria Nazionale in una competizione che viene organizzata ogni quattro anni e permette di essere sul tetto del mondo, con l’Italia che ci p stata per ben quattro volte.

La forza di questo sport è tutt’ora un mistero, ma si pensa che la sua facile riproducibilità, basta qualcosa che rotola e quattro oggetti per fare i pali delle due porte, e la sua capacità appunto di creare comunità. Ci son o tifosi di squadre che provengono da posti del globo totalmente differenti. Una prova ne sono i Roma Club sparsi in Indonesia o in Norvegia, con questi supporter che hanno tatuati addosso i segni di questa passione, come il logo o l’inno tatuato su tutto il busto.

Questi valori positivi, però, spesso no sono gli unici ad avere forza nel mondo del calcio, dove ci sono molte mele marce come in ogni altro ambito della vita. Ci sono persone, che si definiscono tifosi, ma non lo sono affatto, che si riuniscono per dare sfogo alla violenza e “sostenere” la propria squadra attraverso gli scontri.

Maxi rissa a Palermo: coinvolti calciatori e tifosi

A volte, però, può succedere anche che i tifosi siano protagonisti di scene di violenza proprio con i calciatori. Un esempio è il bicchiere lanciato in testa a Biraghi in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, con conseguente taglio sulla cute del terzino sinistro.

Andando più indietro nel tempo, è stato clamoroso l’episodio di Cantona che si scagliò contro un tifoso avversario colpito da un calcio in petto. Come riporta Tuttocampo, invece, quello che è successo a Palermo ha dell’incredibile perché ha visto coinvolti i calciatori e spettatori in una partita di futsal. Nell’incontro tra ASD Jato e Futsal Pioppo sono volate delle parole tra un giocatore e uno spettatore in seguito a un fallo. Queste, poi, sono sfociate in una maxi rissa che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre e i tifosi che sono piombati in campo. È stato necessario l’intervento della polizia e quello dei paramedici del 118.