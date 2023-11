Totti in studio da Fiorello: pace al telefono e regalo speciale

Totti stamattina è stato ospite del programma del conduttore televisivo che lo ha invitato nel suo studio vicino lo Stadio Olimpico

Francesco Totti è tornato all’Olimpico, ma non in tribuna a vedere la partita, ma sul campo dello stadio. Proprio lì dove la Roma ieri sera ha vinto 2-1 all’ultimo respiro contro il Lecce, conquistando tre punti importanti, c’era l’ex Capitano che però non indossava i suoi iconici scarpini neri con cui ha fatto impazzire in tante occasioni i tifosi giallorossi e tutti gli appassionati di calcio.

Ai suoi piedi semplici sneaker bianche e addosso una felpa con giacchetto di pelle, mentre all’orecchio un auricolare e in mano un microfono. Outfit insolito per l’ex Dieci che è stato ospite della prima puntata di Viva Rai2! di Rosario Fiorello. Il conduttore ha deciso di partire col botto invitando, tra gli altri ospiti, proprio l’ex attaccante che nello Stadio Olimpico si è ritagliato una pagina nella storia del calcio.

Tra i vari sketch del siciliano e i siparietti con Amadeus e Margo Mengoni, ospiti della mattinata, c’è stato il tempo di parlare della situazione con Luciano Spalletti e delle parole al miele che i due si sono scambiati nei giorni scorsi. Dopo la rottura degli anni passati, finalmente i due hanno sepolto l’ascia di guerra e la pace sembra sempre più vicina.

Totti in studio da Fiorello: telefonata a Spalletti e incontro fissato

Proprio in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco aveva ammesso di voler incontrare Spalletti e se questo fosse successo lo avrebbe abbracciato. Sulla stessa riga anche Luciano che, tramite La Repubblica ha replicato sottolineando la sua voglia di incontrarlo.

I due si sono dati appuntamenti al Bambin Gesù prima della partita della Nazionale. Proprio di questo ha voluto parlare Fiorello che, in diretta a Viva Rai2! ha chiamato l’ex allenatore della Roma per fargli fissare l’appuntamento con Totti. “Ciao Luciano, come stai?“, così ha risposto esordito Francesco nella telefonata con il ct che ha risposto: “Abbastanza bene, ora che ti sento anche meglio“.

Un’apertura che dimostra le intenzioni dei due, con i0l commissario tecnico che ha ribadito l’incontro: “Sarebbe bello venisse con me al Bamibn Gesù a incontrare gli amici che abbiamo lì. Faremo una cosa insieme per donarla anche agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo o una cena solo noi due. Almeno doniamo quel momento lì a tanti bambini per condividere anche i tanti momenti che abbiamo vissuto insieme nella Roma“.