Addio Roma, De Zerbi ha già fatto l’offerta

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento e Tiago Pinto a rischio sorpasso finale. In Premier De Zerbi ha già fatto la sua offerta.

La Roma è reduce dalla rocambolesca rimonta interna contro il Lecce. La sfida dello stadio Olimpico è stata risolta nuovamente in pieno recupero, con due reti nel giro di pochi minuti che hanno consegnato i tre punti alla squadra di José Mourinho. Ora i giallorossi sono attesi da due banchi di prova decisivi prima della sosta per le nazionali. Si parte dalla trasferta in casa dello Slavia Praga di giovedì pomeriggio, per arrivare al primo derby stagionale contro la Lazio di Sarri. E a piccoli passi si avvicina la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

Nella sessione di gennaio il dirigente della Roma può tentare il colpo in diverse zone di campo. Finora la coperta è stata troppo corta in difesa, con lo stop di Smalling ancora prolungato, mentre in corsia rimane in scadenza Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro sembra destinato a lasciare il club giallorosso nei prossimi mesi, malgrado sia stato uno dei migliori sulla fascia in casa Roma, prima del nuovo infortunio accusato contro il Monza. L’ex Juve e Atalanta potrebbe lasciare la Capitale anche nella sessione invernale di calciomercato, aprendo il casting sulla corsia mancina in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Barco sempre più lontano: aumenta la clausola per il terzino

Se la corsia di destra, in termini numerici, è coperta dai vari Celik, Karsdorp e Kristensen, sul lato opposto José Mourinho ha il solo Nicola Zalewski, che ha confezionato l’assist al bacio per la rete di Azmoun domenica, o l’adattato El Shaarawy, in ombra contro i salentini. Per questo la caccia al nuovo terzino sinistro è già aperta, con Pinto che ha messo gli occhi su uno dei talenti del calcio argentino.

Fari puntati su Valentin Barco, in rotta d’uscita dal Boca Juniors. Il classe 2004, dopo la sconfitta in Copa Libertadores, sembra pronto a sbarcare nel vecchi continente. Il Brigton di De Zerbi ha già fatto due offerte e continua a seguirlo al pari del Manchester City. Secondo il sito Tycsports.com c’è anche il Lipsia in Germania pronto all’affondo. Sul laterale mancino pende una clausola d’uscita da circa 10 milioni di euro, ma qualora a venti giorni dalla chiusura del mercato non avesse ancora firmato con il nuovo club, la clausola salirebbe a 14 milioni.