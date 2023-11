Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione immediata: via libera Pinto

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso può tentare l’assalto in inverno al calciatore che non è contento con la sua squadra

La Roma continua a prepararsi in vista della finestra invernale di calciomercato. Arrivare con un disegno ben preciso al nuovo anno, con le trattative che si vogliono conclude già avviate è fondamentale per Tiago Pinto che ha il compito di rinforzare la rosa di José Mourinho. Lo Speical One in questi primi mesi di campionato ha avuto diverse difficoltà non tanto per il livello di prestazioni, quanto per la tenuta fisica.

Chi non sta rendendo bene sono glie sterni della rosa, con Spinazzola, Zalewski, Karsdorp, Kristensen e Celik chenon hanno brillato nelle ultime giornate. Specialmente gli ultimi due sono due oggetti misteriosi, con il danese che alterna prestazioni decenti a gare insufficienti. Anche in difesa non c’è da stare più tranquilli con Ndicka che ha alternato diversi alti e bassi nel corso dell’annata e Diego Llorente che ha avuto bisogno di tempo per tornare dopo l’infortunio.

Proprio nel reparto arretrato c’è bisogno di nuovi innesti a causa dell’infortunio di Smalling che ha dato forfait a inizio settembre per un problema ai tendini. Questo fastidio è diventato cronico e non sembra guarire, anche a causa della filosofia dell’inglese restio a prendere farmaci antidolorifici.

Calciomercato Roma, Gnonto non è felice al Leeds

A centrocampo chi ha una situazione clinica rischiosa è Renato Sanches, per cui la Roma ha studiato una strategia biomeccanica per il recupero. Stessa storia vale per Paulo Dybala che, come ha affermato José Mourinho, non sarebbe qui se non avesse un fisico fragile.

Proprio per rinforzare l’attacco, dove Sardar Azmoun ha dato qualche problematica sempre in ottica infortuni in questo inizio di mercato. Per questo Pinto sta monitorando il mercato e ha messo nel mirino Wilfred Gnonto. L’attaccante del Leeds, come riporta Football Isnider, non è felice nel club inglese visto che ha giocato solo una partita dal primo minuto. L’esterno italiano vuole partire il prima possibile e tornare in Premier, ma la Roma lo segue da vicino interessato in vista della finestra di gennaio. Sulle sue tracce anche la Lazio e l’Everton.