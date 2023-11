Calciomercato Roma, lo hanno fatto fuori: c’è la Juventus

Calciomercato Roma, un obiettivo di Pinto è vicino alla cessione dopo aver litigato con l’allenatore in seguito ad alcune decisioni

La Roma davanti a sé ha una settimana molto importante perché può definire sia la classifica di Serie A, sia quella di Europa League. Proprio giovedì, i giallorossi scendono in campo contro lo Slavia Praga all’Eden Arena, piccolo impianto della capitale ceca, per blindare il primo posto. In caso di vittoria, infatti, Lukaku e compagni sarebbero aritmeticamente primi ed eviterebbero gli spareggi.

Un obiettivo molto importante perché permette di evitare due partite che sarebbero inutili, che affaticherebbero solo le gambe dei giallorossi. Evitare fatica è fondamentale per Mourinho, che ha già perso troppe volte i suoi titolari a causa di fastidi muscolari. Domenica, poi, c’è il derby con la Lazio, scontro diretto molto importante perché permette di conquistare punti a discapito di una diretta concorrente per il quarto posto.

Arrivare in Champions è l’obiettivo principale dei giallorossi che a gennaio potrebbero rinforzarsi con diversi acquisti. Il primo è sicuramente in difesa, dove Smalling non ha dato grandi sicurezze a causa dei problemi fisici accusati il primo settembre. Da wuel giorno ancora non è tornato e Mourinho lo sta aspettando spazientito.

Calciomercato Roma, Sancho eliminato dalle chat del Manchester United

Tiago Pinto, però, non si preclude altri acquisti se in questi mesi si dovessero creare le condizioni giuste per l’assalto a un altro calciatore. Proprio dalla Premier League potrebbe arrivare un assist per un colpo invernale per migliorare la rosa di Mourinho.

Si tratta di Jadon Sancho, attaccante esterno del Manchester United che è ai ferri corti con l’allenatore. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex Borussia Dortmund ha discusso con ten Hag in seguito all’esclusione nella partita con l’Arsenal. Da quel giorno il calciatore è stato messo fuori rosa e ora, come riporta The Sun, il tecnico ha deciso di calcare la mano visto che le scuse non arrivano. Sancho, infatti, è stato eliminato anche dalle chat della squadra in cui il tecnico e il suo staff danno le indicazioni ai giocatori. Un ostracismo importante che sembra portare alla cessione del giocatore il prima possibile. La Roma resta interessata e segue alla finestra l’evolversi della situazione, anche se la Juventus è in vantaggio su tutti.