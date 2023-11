Dall’Inter alla Juve: tirano in ballo anche la Roma

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe ritrovare un suo pupillo dopo che questo potrebbe lasciare il club in estate

Rinforzare il reparto arretrato. È questa la sfida di Tiago Pinto in vista di gennaio, con le retrovie che nell’ultimo periodo stanno dando qualche preoccupazione. I giallorossi, infatti, sono alle prese con diversi infortuni che hanno decimato il tridente che difende Rui Patricio dagli attacchi avversari. Per qualche partita, infatti, è stato necessario abbassare Cristante in mezzo a Ndicka e Mancini vista l’emergenza totale.

Gli infortunati in quel periodo erano addirittura tre: Marash Kumbulla, Diego Llorente e Chris Smalling. Il primo è un lungodegente ed è fuori dalla rosa dalla scorsa stagione a causa di un problema al ginocchio. Il secondo, invece, ha recuperato ed è tornato a giocare in mezzo al reparto arretrato aiutando Mancini e Ndicka, con quest’ultimo che sta alternando diversi alti e bassi nelle ultime partite in cui è costretto a giocare titolare vista l’eemrgenza.

Smalling, invece, è il grande assente di questi giorni visto un infortunio che dura dal primo settembre. Dopo la partita con il Milan, infatti, il calciatore è stato fuori per un infortunio che inizialmente non era stato chiarito. Poi nelle settimane successive è stata fatta chiarezza con il problema ai tendini che è stato reso noto.

Calciomercato Roma, Nacho verso l’addio al Real Madrid: ci sono anche Inter, Milan e Juventus

Mourinho sembra aver perso la pazienza con Smalling, che era vicino a tornare nelle scorse settimane in cui ha tentato anche qualche allenamento in gruppo. Il dolore però si è riacutizzato e ha dato di nuovo forfait con la sua filosofia di vita, vegana e attenta ai medicinali, che lo spinge a non assumere gli antidolorifici necessari per tornare.

Per questo motivo il suo ritorno sta slittando e Pinto si sta muovendo per sostituirlo a gennaio. Tra i nomi papabili, secondo quanto riporta TeamTalk, c’è Nacho Fernandez, vecchio obiettivo di mercato della Roma e che Mourinho ha fatto esordire proprio con il Real Madrid. Il suo addio al club è vicino con il contratto in scadenza nel 2024 e la Roma potrebbe prenderlo con un precontratto a gennaio, ma sulle sue tracce ci sono anche Inter, Milan e Juventus.