Lazio-Roma, doppia assenza: emergenza in difesa

Lazio-Roma si avvicina, nella dodicesima giornata di Serie A ci sarà il primo derby stagionale. Non mancano assenze nelle due squadre, rischio emergenza in difesa.

Il primo derby della stagione si avvicina per Roma e Lazio. Domenica allo stadio Olimpico andrà in scena la prima stracittadina della stagione. Le due squadre scenderanno prima in campo in Europa, i biancocelesti stasera in casa contro il Feyenoord. La Roma invece giocherà in trasferta, giovedì pomeriggio, sul campo dello Slavia Praga. Nell’avvicinarsi alla sfida infuocata dello stadio Olimpico rimane di stretta attualità il tema degli infortuni: rischio emergenza difensiva per il Derby.

Le due squadre hanno avuto diversi passaggi a vuoto fin qui in campionato e la posizione in classifica lo testimonia. La Roma è al settimo posto in Serie A, precedendo di un punto la Lazio che si è arresa al Bologna nell’ultimo turno di campionato. I biancocelesti torneranno in campo questa sera all’Olimpico, con l’obiettivo di vendicare la grave sconfitta rimediata in casa del Feyenoord. L’infermeria delle due squadre non fa dormire sonni tranquilli ai tecnici delle squadre capitoline. José Mourinho spera di recuperare due pedine fondamentali nello scacchiere giallorosso, come Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola.

Lazio-Roma, emergenza in difesa: Sarri rischia di perdere Marusic oltre a Casale

Non ce la farà ad essere della sfida invece Chris Smalling, le condizioni del centrale difensivo britannico continuano a tormentare Mourinho, che non ha cambi nel pacchetto di difesa. Ansia anche per Maurizio Sarri per quel che concerne il pacchetto arretrato dei biancocelesti, con il rischio di doppia assenza per la stracittadina.

Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messagero’, la Lazio rischia di non avere a disposizione due difensori per il derby contro la Roma. Da un lato c’è ancora ai box il centrale Casale, l’ex Verona sta cercando il recupero lampo da uno stiramento. Dall’altro resta a forte rischio la presenza di Marusic, che ha la caviglia ancora gonfia dopo la sconfitta in casa del Bologna. Inoltre Sarri stasera in Champions potrebbe gestire le forze in attacco, con Immobile preservato per la stracittadina.