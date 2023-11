Addio Spinazzola, erede nerazzurro: ultimo ostacolo

Le strade tra la Roma e Leonardo Spinazzola sembrano destinate a separarsi nei prossimi mesi. L’erede del terzino umbro può arrivare dai nerazzurri, manca l’ultimo ostacolo.

Dopo aver saltato le ultime tre partite della Roma per problemi fisici, Leonardo Spinazzola è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria. Una buona notizia per José Mourinho, che potrà averlo a disposizione per le prossime gare delicate. Domani pomeriggio la squadra giallorossa torna in campo, in Repubblica Ceca, per sfidare lo Slavia Praga. Non è escluso che il laterale sinistro metta dei minuti nelle gambe, per farsi trovare pronto al primo derby stagionale contro la Lazio. Il contratto del calciatore con la squadra giallorossa è in scadenza e spunta l’erede nerazzurro in Serie A per la Roma.

Il ritorno in gruppo di Spinazzola darà più alternative a José Mourinho sulla corsia di sinistra. Nell’ultima gara contro il Lecce lo Special One ha adattato El Shaarawy nel ruolo di quinto sulla corsia di sinistra, poi sostituito da Zalewski che ha anche trovato l’assist vincente per il pareggio di Azmoun. Ma il titolare indiscusso della corsia resta l’ex Juve ed Atalanta, che ora potrà partire con il resto della squadra alla volta della Repubblica Ceca. Il numero 37 giallorosso, dopo aver saltato la sfida d’andata, potrebbe scendere in campo in uno scampolo di gara, per testare il suo stato di forma vista Derby. Mentre in futuro sembra sempre più vicino il suo addio alla squadra giallorossa, complice il contratto in scadenza a giugno.

Erede Spinazzola, spunta la pista Bakker dall’Atalanta: decide tutto Gasperini

Il casting sulla corsia di sinistra è già partito, non è da escludere un addio a gennaio del laterale umbro, per monetizzare e non perderlo in estate a parametro zero. In caso di addio anticipato spunta una nuova pista, dall’Atalanta di Gasperini. L’erede di Spinazzola può arrivare dalla squadra orobica.

Secondo quanto scrive Francesco Balzani, si è accesa per la corsia mancina la pista Bakker, in prestito dall’Atalanta. L’esterno classe 2000 è arrivato in estate dal Bayer Leverkusen ma finora non ha trovato spazio. Complice l’esplosione di Ruggeri finora ha giocato appena 42 minuti in campionato e a gennaio potrebbe cambiare aria. La Roma può chiudere l’operazione in prestito, ma l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà di Gasperini, che in estate frenò l’arrivo dell’attaccante Zapata.