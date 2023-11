Calciomercato Roma, firma e ingaggio aumentato: Pinto supera tutti

Calciomercato Roma, i giallorossi stanno seguendo un obiettivo in vista dell’estate che è pronto a firmare un nuovo accordo

La Roma continua a preparare la finestra di calciomercato invernale e intanto Pinto allunga l’occhio anche a quella estiva. In questi giorni il general manager portoghese sta seguendo da vicino diversi profili per rinforzare la rosa in vista di gennaio, in cui sarà necessario andare a colmare tutte le lacune. Lo Special One ne ha individuate parecchie sia sulle fasce che in difesa, con il centrocampo spesso in emergenza infortuni.

Anche la difesa non è da meno co0n Marash Kumbulla che è ancora ai box dopo l’infortunio della scorsa stagione. Chris Smalling è il grande mistero di questo inizio di campionato dove ha giocato solo tre partite tra agosto e i primi di settembre. Il difensore inglese è sceso in campo contro Salernitana, Hellas Verona e Milan con cui non ha dimostrato una grande forma fisica. L’ex Manchester United, infatti, è sembrato spesso in affanno e in difficoltà davanti alla velocità degli avversari.

Il numero 6 giallorosso dopo la partita con i rossoneri è sparito dai radar con le sue condizioni che erano diventate un vero e proprio caso a Trigoria. Dopo qualche settimana sono state rese note ed è stato fatta luce su un fastidio ai tendini del flessore e del piatto tibiale che causa dolore al trentatreenne.

Calciomercato Roma, Gudmundsson verso il rinnovo: può partire in estate

Il suo ritorno non sembra essere vicino, con i tempi di recupero che si prolungano di settimana in settimana. José Mourinho è piuttosto innervosito dalla situazione e spera di trovare il giusto sostituto a partire a gennaio, quando sarà aperta la finestra invernale di trasferimenti.

I colpi, però, non sono pronti solo per l’inverno, ma anche per l’estate per cui Pinto ha messo nel mirino una grande sorpresa della Serie A. Si tratta di Albert Gumdundsson, attaccante del Genoa che sta giocando molto bene con la maglia rossoblù. Fino ad ora ha segnato 5 gol in 11 partite e sembra destinato a continuare con questi numeri. Come riporta Sos Fanta, i giallorossi sono uno dei club che seguono il giocatore in Italia, mentre all’estero c’è il Tottenham. Gusmundsson, però, è vicino al rinnovo del contratto che scade nel 2026 e avrà anche un aumento dell’ingaggio. Questo non significa che a giugno non potrà partire.