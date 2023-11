Infortunio Zaccagni: l’esito degli esami strumentali

Lazio-Roma andrà in scena domenica alle 18.00, con i giallorossi che sperano di recuperare tutti i giocatori in vista della gara

Domani la Roma scende in campo contro lo Slavia Praga in una delle partite più importanti della stagione fino ad ora. Come da filosofia ed abitudine, José Mourinho pensa solo a una partita per volta e per questo motivo tutti i suoi pensieri sono concentrati sulla gara di Europa League, che vale il primo posto nel Girone G. Arrivare in vetta al gruppo è ciò che vuole lo Special One per evitare due partite che lui stesso ha già definito inutili.

Evitare di passare per gli spareggi è fondamentale, infatti, perché permette di riposare e concentrarsi sul campionato, dove la Roma deve invertire la rotta. Per farlo, ora la strada ha incrociato quella della Lazio che domenica ospiterà i giallorossi allo Stadio Olimpico per la stracittadina. Tutti gli occhi dei tifosi sono puntati su quei 90 minuti, con i biancocelesti che non hanno più nulla a cui pensare dopo aver archiviato la gara di ieri con il Feyenoord.

Durante la partita, tutti i tifosi e Maurizio Sarri hanno avuto un paio di brividi lungo la schiena in due momenti ben distinti della partita. Il primo è arrivato verso la fine della gara, con Luis Alberto che si è accasciato a terra per un fastidio alla coscia. tutti hanno temuto il peggio, ma poi lo spagnolo si è rialzato senza problemi.

Lazio-Roma, nessun problema per Zaccagni

Lo stesso è successo a Mattia Zaccagni, attaccante esterno della Lazio che è stato colpito durante da un avversario all’altezza del ginocchio. L’ex Verona era rimasto a terra per una manciata di secondi per poi rialzarsi anche lui senza aver accusato grossi danni dall’intervento.

Al momento della sostituzione, però, le telecamere lo avevano ripreso con una vistosa borsa del ghiaccio sul ginocchio destro, cosa che aveva fatto temere una lesione per il giocatore. Oggi, poi, sono usciti i risultati degli esami strumentali sull’articolazione dell’ala. Come si legge nel comunicato della Lazio, i controlli non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro. Il calciatore ha già cominciato le cure specifiche e nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami clinici e strumentali quotidianamente.