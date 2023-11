Ribaltone dopo l’esonero: scelgono l’erede di Mourinho

Dopo l’esonero ufficiale continua la caccia al nuovo tecnico in Arabia Saudita. Spunta la pista che coinvolge una delle alternative a Mourinho in caso di addio alla Roma.

Il contratto di José Mourinho con la Roma è entrato nel suo terzo ed ultimo anno di accordo. La squadra giallorossa è attesa da due gare estremamente importanti prima della sosta per le nazionali di novembre, la prima in Europa League domani pomeriggio. Dopo la trasferta in casa dello Slavia Praga, che potrebbe garantire la vetta del gruppo G e l’accesso diretto agli ottavi di finale, sarà il momento di preparare il primo derby stagionale contro la Lazio. Nel frattempo l’esonero ufficializzato in Arabia Saudita apre nuovi scenari che coinvolgono lo Special One.

Il corteggiamento del calcio saudita nei confronti di José Mourinho non è affatto un mistero. Lo stesso tecnico portoghese non ha chiuso le porte ad un’esperienza in terra araba, mentre il suo contratto con la Roma rimane in scadenza a fine stagione. Proprio dalla Saudi League nelle scorse ore è arrivato l’esonero ufficiale di un altro portoghese, Nuno Espìrito Santo è stato sollevato dalla panchina dell’Al Ittihad. Il club arabo, che lo scorso anno ha vinto il titolo e questa stagione ha comprato Karim Benzema, ha esonerato il portoghese ed ora è aperta la caccia all’erede dell’ex Tottenham.

Esonero Espìrito Santo, spunta anche Flick per l’Arabia: doppio intreccio con Mourinho

La squadra araba era stata già segnalata sulle tracce di Mourinho in estate, e non è escluso un ritorno di fiamma improvviso per lo Special One. Ma l’intreccio si arricchisce di nuovi elementi, che comprendono uno dei possibili sostituti del portoghese sulla panchina della Roma.

Oltre alla pista Lopetegui, per l’eredità di Espìrito Santo spunta anche l’opzione Hansi Flick. L’ex commissario tecnico della Germania nelle scorse settimane venne indicato dal ‘Corriere dello Sport’, come prima scelta dei Friedkin in caso di esonero di Mourinho.