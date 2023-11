Sorriso Mourinho, UFFICIALE: recupero lampo

Mourinho può essere felice per il ritorno di un suo giocatore che prenderà parte alla partita con lo Slavia Praga di domani

La Roma in questi minuti si è imbarcata per raggiungere la capitale della Repubblica ceca e giocare contro lo Slavia Praga. Domani, infatti, ci sarà la prima partita di ritorno del Girone G, dove i giallorossi occupano il primo posto in seguito alla vittoria proprio sui biancorossi. Adesso è tempo di tornare ad affrontarli, per il giro fi boa che vale la qualificazione diretta al prossimo turno senza passare per gli spareggi.

L’obiettivo in Europa League, come spesso annunciato dallo Special One, è quello di evitare di passare per i playoff. Questi sarebbero solo due partite in più inutili che aumenterebbero la fatica dei giocatori a disposizione, sempre a rischio infortuni. Arrivare primi, poi, permetterebbe anche di giocare con più tranquillità e serenità le ultime gare del girone, per cui può essere organizzato un turn over massiccio.

Alla partita non prenderà parte Lorenzo Pellegrini che oggi non si è allenato bella rifinitura a causa dei problemi muscolari che lo hanno colpito in questi giorni. Il centrocampista numero 7 sta cercando di recuperare al meglio e ha messo la Lazio nel mirino, con la partita di domenica che rappresenta l’obiettivo da raggiungere.

Mourinho può sorridere: Zalewski parte per Praga

Oggi Spinazzola è tornato ad allenarsi con i compagni nonostante il suo recupero sembrasse fissato per la partita con la Lazio. L’esterno giallorosso, invece, ha bruciato le tappe ed è tornato in allenamento già nella rifinitura in vista della gara con lo Slavia Praga.

Lo Special One può sorridere perché ha recuperato subito un giocatore che sembrava destinato a non prendere parte alla partita. Si tratta di Nicola Zalewski, che oggi non si è allenato a causa di un’influenza che lo ha colpito in queste ore. La Roma, però, ha pubblicato il video dei giocatori che partono per Praga e tra questi c’è proprio l’esterno di Tivoli che raggiunge così la Repubblica Ceca insieme ai compagni.