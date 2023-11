Calciomercato Roma, occasione in prestito: telefonata Juventus

Calciomercato Roma, un obiettivo di Pinto è finito nel mirino dei bianconeri che hanno deciso di fare sul serio avviando i discorsi

Gennaio è un mese importante non solo perché segna l’inizio del nuovo anno. Con l’arrivo di quest’ultimo comincia anche la finestra invernale di calciomercato in cui la Roma dovrà rinforzare di parecchio la rosa che ha dimostrato diverse lacune. José Mourinho, infatti, si è trovato spesso in difficoltà non tanto per il livello di prestazioni, quanto per il numero di infortuni che hanno colpito la squadra in questi mesi.

Il reparto più in difficoltà è senza ombra di dubbio la difesa, dove Chris Smalling è assente dal primo settembre. Il difensore inglese si era rivisto in gruppo a fine ottobre, ma poi è risparito dai radar con il dolore ai tendini del femorale che si sono riacutizzati fermando il trentatreenne. Da quel giorno José lo sta aspettando e nel mentre ha dato mandato a Tiago Pinto di individuare i migliori profili che il mercato può offrire.

I nomi nel mirino sono diversi, ma quello che piace di più è Eric Dier, in uscita dal Tottenham con cui non sta giocando molto. Proprio in vista dell’Europeo, il difensore che conosce molto bene lo Special One ha deciso di lasciare gli Spurs per cercare molto più minutaggio altrove.

Calciomercato Roma, la Juve vuole De Paul: contatti per il prestito avviati

Anche a centrocampo la situazione non è delle migliori, con diversi infortunati in queste ultime settimane. Renato Sanches sembra aver recuperato dal fastidio che aveva, mentre Lorenzo Pellegrini è ancora fermo ai box, ma dovrebbe rientrare con la Lazio prima della sosta.

In vista dell’estate, però, Mourinho potrebbe tentare anche un colpo molto importante per aumentare il tasso qualitativo presente in rosa. Per questo motivo ha messo nel mirino Rodrigo De Paul, su cui però c’è anche la Juventus. In seguito alle squalifiche di Fagioli e Pogba, i bianconeri vogliono prendere un centrocampista e il nome dell’argentino è in lista. Come riporta Tuttosport, Giuntoli ha già avviato i contatti con l’Atletico Madrid che chiede 35 milioni. Troppi per le casse torinesi che hanno ottenuto il via libera per il prestito oneroso. Il profilo di sicuro interessa a Trigoria, a cui era stato accostato in passato, ma le priorità sono concentrate su un difensore centrale che possa aiutare a gestire al meglio l’emergenza.