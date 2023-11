Lazio-Roma, le condizioni di Luis Alberto e Zaccagni

Lazio-Roma è in programma domenica alle 18.00 e in vista della gara due giocatori sono tornati a disposizione dopo il dubbio

Lazio-Roma è il big match che ci sarà nel fine settimana e che ha già infiammato l’aria nella Capitale. Il freddo che si è abbattuto in questi giorni sulla città non arriva nelle case di quegli appassionati di calcio che tifano una delle due squadre. Le alte temperature sono causate dalle dichiarazioni di Maurizio Sarri e di José Mourinho, che hanno dato vita a un botta e risposta ai margini delle gare della Uefa.

Ad iniziare è stato l’allenatore della Lazio che ha criticato la scelta della Lega Serie A di programmare il derby dopo le partite di coppe europee. Il tecnico ex Juventus e Chelsea ha giustificato poi le sue lamentele affermando che la gara della Roma di oggi è un’amichevole, mentre loro hanno svolto una guerra contro il Feyenoord, lo stesso club che nel 2021 veniva considerata una squadra di bassa categoria dopo la finale di Conference League.

La risposta dello Special One non si è fatta attendere e ieri, dalla pancia dell’Eden Arena dove si è tenuta la conferenza stampa, ha lanciato una frecciatina al collega: “Per me non esistono amichevoli. Tutte le partite sono importanti, per questo io ho vinto 26 titoli e lui no“. Un messaggio chiaro e tondo per cui non si sente offeso, ma dovrebbero farlo i giocatori dello Slavia Praga.

Lazio-Roma: Luis Alberto sta bene, Zaccagni monitorato

In questo clima rovente, si alternano le notizie che arrivano dall’infermeria dei due club, con la Roma pronta a recuperare Spinazzola e Pellegrini. I due hanno subito uno stop nelle scorse settimane e stanno lavorando per superare i guai fisici che li hanno colpiti.

Stesso stato di apprensione nei tifosi e nello staff della Lazio che era preoccupato per le condizioni di Luis Alberto e Mattia Zaccagni. Come riporta Il Messaggero, il primo ha fatto solo spaventare Sarri nella gara con il Feyenoord ma scenderà in campo senza problemi contro la Roma. Il secondo, invece, incrocia le dita sperando che il ginocchio non lo tradisca proprio adesso. Per lui non ci sono lesioni, ma la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni.