I soldi di Lukaku non bastano: l’Arsenal ne vende quattro

Calciomercato Roma, i Blues potrebbero veder andare via un attaccante che è finito nel mirino dei Gunners in queste settimane

La Roma si sta preparando in vista della finestra invernale dei trasferimenti, con Mourinho che chiede a gran voce un difensore centrale. La situazione di Chris Smalling non sembra migliorare e sembra che lo Special One abbia perso la pazienza con il trentatreenne, che sta continuando con la terapia decisa a Trigoria. Questa, però, potrebbe procedere in modo più veloce se solo prendesse gli antidolorifici che gli permetterebbero di sopportare l dolore al meglio.

L’ex Manchester United, però, ha una filosofia particolare che lo porta a non assumere determinati farmaci. Questo, unito alla dieta strettamente vegana, sta allungando i tempi di recupero che nelle scorse settimane sembravano essersi accorciati notevolmente. Il giocatore, infatti, era tornato ad allenarsi con i compagni, ma poi ha dato nuovamente forfait visto che il dolore ai tendini della gamba è tornato a farsi sentire.

Il primo nome sulla lista, quindi, è un difensore centrale che può andare a colmare le lacune del reparto. Oltre alle entrate, però, Pinto si sta preoccupando anche delle cessioni che sono fondamentali dopo il settlement agreement firmato con la Uefa. Questa ha imposto dei paletti molto severi alla Roma, che deve rispettarli per non incorrere in sanzioni.

Calciomercato Roma, strategia Arsenal per Toney: ne vendono quattro

Questo, quindi porta prima a dover cedere o comunque a trovare i soldi per cercare di sferrare l’assalto a qualche giocatore nel mirino. Quello più importante di tutti è senza ombra di dubbio Romelu Lukaku che in questa stagione sta dimostrando di essere un attaccante di grande livello.

Per prenderlo c’è bisogno che il Chelsea lo voglia cedere, magari anche a basso costo e questo potrebbe succedere proprio nei prossimi mesi. Come riporta Football Insider, i Blues hanno messo nel mirino Ivan Toney, ma su di lui c’è anche l’Arsenal che ha preparato una strategia per prenderlo. I Gunners, infatti, hanno intenzione di vendere ben quattro giocatori che non fanno più parte dei piani di Arteta in modo da trovare i soldi adatti per sbaragliare la concorrenza. Se il Chelsea ha intenzione di rimanere al passo dovrà cercare di vendere il prima possibile Romelu in modo da avere in anticipo i soldi necessari per la punta del Brentford. In questo contesto i inserisce la Roma che prenderebbe molto volentieri l’attaccante belga.