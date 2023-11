Il Chelsea ripensa a Lukaku: appuntamento con la Roma

L’impatto di Romelu Lukaku alla Roma non è passato inosservato in Inghilterra. Il prestito del belga da parte del Chelsea torna d’attualità: nuovo appuntamento con i giallorossi

L’ultima partita della Roma, vinta in rimonta nel recupero contro il Lecce, ha visto Romelu Lukaku protagonista assoluto. Il centravanti belga, arrivato in estate in prestito dal Chelsea, ha risolto la gara all’ultimo respiro dopo aver fallito un calcio di rigore ad inizio partita. Il gol finale, da bomber di razza purissima, ha fatto esplodere lo stadio Olimpico e consegnato tre punti pesanti a José Mourinho. La gara contro i pugliesi è stata solo l’ultima delle ottime prove fornite dal centravanti belga. L’impatto di Big Rom in giallorosso non è sfuggito agli addetti ai lavori in Inghilterra.

Dalla Premier League evidenziano nuovamente come il centravanti della Roma rappresenti un rimpianto enorme per il Chelsea. La squadra guidata da Pochettino ha ritrovato la vittoria in campionato, ma la situazione in classifica è ancora preoccupante per i Blues. I londinesi occupano la decima piazza della Premier, a meno nove punti dalla zona Champions League. Ecco perché aumentano i rimpianti di aver ceduto il bomber belga alla Roma, che se lo coccola ed è pronta a rilanciarlo tra i titolari anche stasera, in occasione della sfida in casa dello Slavia Praga, match point per conquistare gli ottavi di Europa League.

Dall’Inghilterra: rimpianto Lukaku per il Chelsea: la mossa della Roma per blindarlo

I londinesi, a parte il poker rifilato al Tottenham, hanno avuto difficoltà a segnare fin qui e sembrano esser pronti a fiondarsi su un nuovo centravanti a gennaio. I nomi sono diversi ma, secondo quanto riporta il sito Express.co.uk, la dirigenza del Chelsea sta vivendo come un vero e proprio rimpianto la partenza del centravanti belga.

Il sito britannico aggiunge anche che la Roma è intenzionata a blindare il proprio centravanti, che è arrivato con la formula del prestito secco. Ecco perché in estate ci sarà un nuovo appuntamento tra i giallorossi ed il Chelsea per cercare di arrivare alla fumata bianca decisiva. Il contratto in scadenza nel 2026 può giocare a favore della squadra giallorossa, i prossimi mesi saranno decisivi per la permanenza di Big Rom.