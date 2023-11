Va in panchina al Derby: recupero a metà

Derby, la Roma domenica affronta la Lazio nella stracittadina che ha già infiammato l’aria con le dichiarazioni degli allenatori

La Roma oggi scende in campo contro lo Slavia Praga per la quarta giornata del Girone G di Europa League. La prima del giro di boa vale l’approdo al prossimo turno senza dover passare per gli spareggi, che significano due partite inutili in più che possono solo aumentare la stanchezza e i rischi. Evitare di sovraccaricare i giocatori giallorossi, infatti, è fondamentale per José Mourinho che già ne ha persi parecchi per infortunio.

Proprio lo Special One ieri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di coppa che comincia oggi alle 18.45. Tra una battuta e l’altra c’è stato anche il tempo di rispondere a Maurizio Sarri, accendendo già l’atmosfera per il derby di domenica. Quella del fine settimana, infatti, è una sfida importante tra due dirette contendenti per il quarto posto e riuscire a conquistare un successo significa ottenere 6 punti, ma soprattutto la vittoria di un derby.

“Per me non è un amichevole“. Così aveva esordito lo Special One che poi ha continuato scagliando una delle sue celebri frecciatine verso il collega: “Ogni partita è seria. Questa è la differenza tra chi ha vinto 26 titoli e chi no“. Una stoccata di quelle che lasciano il segno, ma lo fanno anche alla Lega Serie A: “Mi aspetto una risposta alle parole di Sarri“.

Derby, Pellegrini torna ma va in panchina

Una per tutti. Lo Special One intanto ha completato la rifinitura ieri a Trigoria ed è partito con i suoi giocatori per la Repubblica Ceca, da dove ha parlato ai giornalisti. Con il gruppo, però, non si sono allenati né partiti Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini che non sono al meglio.

Come riporta il Corriere dello Sport, poi, il capitano non dovrebbe recuperare al meglio proprio per il fine settimana. Il numero 7 è alle prese con dei fastidi muscolari reiterati che lo stanno tenendo fuori dal campo. Il suo rientro era previsto per la gara con la Lazio, ma i tempi sembrano essersi leggermente dilungati. Lorenzo, però, in quella partita ci sarà, anche se la seguirà solo dalla panchina. Non è da escludere, quindi, un impiego a gara in corso.