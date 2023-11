Lazio-Roma andrà in scena domenica alle 18.00 con i giallorossi che arrivano dalla sconfitta con lo Slavia Praga in Europa League

Sarebbe dovuta essere un’amichevole quella contro lo Salvia Praga ieri sera e per la Roma lo è stata. Per i cechi invece no. I biancorossi, infatti, hanno imposto il loro gioco mettendo sotto scacco Lukaku e compagni in diverse occasioni, con i ritmi di gioco dei giallorossi mai pericolosi. Ieri sera, nella partita più importante per il prosieguo nelle coppe europee è arrivata una sconfitta che peserà molto in vista delle prossime settimane.

La Roma avrebbe dovuto vincere in modo da blindare sia il primo posto che il passaggio del turno in vetta al Girone G di Europa League. Questo avrebbe permesso a Mourinho di risparmiarsi un po’ di fatica in vista delle prossime gare, con le ultime due con Servette e Sheriff Tiraspol che sarebbero servite solo per gli almanacchi. Più tranquillità nella testa e nelle gambe, che invece dovranno rimanere sul pezzo e anzi, cercare di spingere di più per riuscire comunque a chiudere primi.

La sconfitta è arrivata nel peggiore dei modi e nel momento più sbagliato della stagione. Domenica, infatti, c’è il derby e i tifosi giallorossi avrebbero preferito vedere i propri calciatori arrivarci con più entusiasmo e con il morale più alto, invece che dopo una lezione da un club facilmente battibile.

Lazio-Roma, Zaccagni non gioca: al suo posto Pedro

In vista del fine settimana, però, bisogna archiviare il prima possibile questa partita e cercare di concentrarsi al massimo sulla Lazio-Roma, infortunio Zaccagni: decisione già presa, che sta lavorando e ha avuto più tempo per riposarsi dopo gli impegni di coppa. In questi giorni, poi, Sarri ha potuto lavorare per recuperare alcuni giocatori.

Tra questi c’è Luis Alberto, che fino a ieri era in dubbio a causa di un problema fisico che ha preoccupato i biancocelesti nel finale di gara. Chi, invece, sembra aver dato forfait è Mattia Zaccagni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Hellas Verona aveva subito un colpo al ginocchio e al momento della sostituzione è stato immortalato con una vistosa borsa del ghiaccio sull’articolazione. Le sue condizioni sono state monitorate, ma ad oggi sembra destinato a non scendere in campo. Al suo posto ci sarà Pedro che completerà il tridente di attacco insieme a Immobile e Felipe Anderson.