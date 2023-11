Lazio-Roma, le ultime su Pellegrini: mossa a sorpresa Mourinho

Lazio-Roma ha cominciato a infiammare la settimana con il derby che arriva domenica alle 18.00 prima della sosta per le nazionali

È l’ultimo appuntamento prima dell’ennesima sosta per le nazionali che arriva ancora a spezzare il ritmo delle squadre di Serie A. Dopo lo stop di settembre e di ottobre, ecco di nuovo il campionato che deve fermarsi per gli impegni delle rappresentative, che si giocano la qualificazione all’Europeo che ci sarà in estate. Prima di questo buco di due settimane, però, ci sarà il derby della Capitale a infiammare il fine settimana.

Le due squadre arrivano con sentimenti contrastanti. La Lazio può essere contenta dopo la vittoria arrivata contro il Feyenoord in Champions League, in cui Sarri ha rischiato di perdere due giocatori importanti. Il primo è Mattia Zaccagni, che è in dubbio in vista del fine settimana e sta cercando di recuperare al meglio dopo la botta al ginocchio rimediata con gli olandesi. Il secondo è Luis Alberto, che ha accusato un fastidio muscolare a fine partita, ma era solo un falso allarme.

Situazione diversa in casa Roma, invece, dove continuano a mancare alcuni titolari ormai lungodegenti. I primi sono Abraham e Kumbulla, a cui Mourinho sa di dover rinunciare da diverso tempo. L’altro grande assente, invece, è Chris Smalling che è ai box per un’infiammazione cronica dei tendini del flessore.

Lazio-Roma, Sanches dal primo minuto: dubbio Pellegrini

Chi dovrebbe tornare è Paulo Dybala che ieri contro lo Slavia Praga ha giocato uno spezzone di partita dopo l’infortunio al ginocchio rimediato col Cagliari. L’argentino è partito dalla panchina per riposare visti i 90 minuti più recupero giocati contro il Lecce.

Chi non dovrebbe esserci per il derby è Lorenzo Pellegrini. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero 7 sta cercando di rientrare proprio per la sfida di domenica e se dovesse allenarsi con i compagni allora potrebbe andare in panchina altrimenti il rientro slitta a dopo la sosta. Intanto, lo Special One prepara una sorpresa: Renato Sanches dal primo minuto che potrebbe dare dinamicità e velocità a un reparto che non sembra così brillante nelle ultime gare.