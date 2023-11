106 milioni di debito e mercato bloccato: doppio avviso alla Roma

Calciomercato Roma, la ristrutturazione del debito in Serie A può portare al mercato bloccato per due sessioni. E può arrivare un doppio via libera per Tiago Pinto.

Ristrutturazione del debito e rischio mercato bloccato in Serie A, la svolta può modificare anche le manovre di Tiago Pinto. La Roma ha imparato a conoscere bene il tema degli adempimenti fiscali dopo esser finita nel mirino della UEFA per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. Ora a dover fare i conti con i debiti pregressi è un’altra squadra del campionato italiano, che nell’ottica di risanare il debito potrebbe affrontare forti limitazioni sulle sessioni di mercato future.

Ad incappare nel processo di ristrutturazione del debito è una delle squadre sorpresa fin qui in Serie A. Parliamo del Genoa di Alberto Gilardino, neopromossa dopo un solo anno di serie cadetta. Il Grifone naviga in classifica in acque tranquille, avendo superato anche l’Hellas Verona nell’anticipo di ieri, ma potrebbe fare i conti con forti limitazioni sul calciomercato del futuro nell’ottica della ristrutturazione del debito da 106 milioni di euro. Si tratterebbe di inadempienze fiscali risalenti alla passata gestione del club ligure. A fronte dell’enorme cifra di debito la società avrebbe garantito all’Agenzia delle Entrate del 35% dell’ammontare.

Ristrutturazione del debito, Genoa a rischio mercato bloccato: doppio assist alla Roma

In quest’ottica di ristrutturazione del debito, come sottolinea il sito Calcioefinanza.it, il Genoa potrebbe subire forti limitazioni sul mercato nelle prossime due sessioni. Una situazione ben nota alla Roma, che con l’UEFA ha sottoscritto il settlement agreement che ne ha limitato le operazioni in entrata ed accelerato quelle in uscita nelle ultime sessioni di calciomercato.

Il club ligure potrebbe essere obbligato a finire le prossime due sessioni di mercato in saldo positivo. Questo aspetto potrebbe favorire direttamente anche la Roma, con Tiago Pinto che è stato accostato a due profili in casa rossoblù. Parliamo del difensore Dragusin, in gol ieri sera al Ferraris, e dell’attaccante Gudmundsson. L’attaccante islandese che è stato autentico protagonista nella vittoria del Grifone ai danni della Roma.