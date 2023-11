Conte al posto di Mourinho: arriva il via libera

Conte al posto di Mourinho: il Napoli ha esaurito la suggestione che porta all’ex Tottenham. E per la Roma la strada potrebbe essere in discesa

Suggestione esaurita. E questa senza dubbio potrebbe essere una buona notizia per la Roma soprattutto per un motivo: in questo momento il futuro di Mourinho è assai distante da Trigoria. Contratto in scadenza alla fine della stagione per lo Special One e nessun cenno da parte della proprietà per quello che potrebbe essere un rinnovo contrattuale.

Inoltre, così come riportato oggi da Repubblica, l’Al Ittihad avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti del tecnico portoghese. Non si tratta, e non c’è per il momento nessuna offerta ufficiale, ma questa potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Insomma, tutto lascia presagire – e speriamo si possa cambiare registro – che alla fine dell’anno sarà addio, con i Friedkin costretti a cercare un altro valido allenatore sul mercato. Dopo Mourinho non può esserci un signor nessuno, ma serve uno che sappia fare alla gande il proprio lavoro e che dia garanzie a tutti.

Conte al posto di Mourinho, il Napoli lo molla

Un nome in particolare, che stuzzica senza dubbio, potrebbe essere quello di Antonio Conte, che fino a poche settimana fa è stato accostato al Napoli. Però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la suggestione di De Laurentiis sembra essere già esaurita. Conte quindi potrebbe e dovrebbe rimanere sul mercato, un punto importante a disposizione della Roma.

Senza dimenticare nemmeno quelle che sono state le parole del tecnico pugliese proprio qualche settimana fa, quando a Belve ha detto che una piazza come quella capitolina gli piacerebbe viverla da vicino. Insomma, un nome c’è per il futuro giallorosso. E Conte, siamo sicuri, accontenterebbe tutti.