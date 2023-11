Ritorno di fiamma in Inghilterra: doppio allarme Roma

Calciomercato Roma, a gennaio può tornare di moda un colpo in Inghilterra sul fronte delle entrate. Spunta un doppio campanello d’allarme sulle manovre dei giallorossi.

La Roma di Mourinho è attesa da una sfida che può cambiare il bilancio della prima parte di stagione. Domani pomeriggio i giallorossi affronteranno la Lazio di Sarri, nel primo derby stagionale. La squadra deve rialzare la testa, in una delle gare più delicate dell’anno, dopo la pessima prestazione fornita in casa dello Slavia Praga, con la sconfitta che ha stravolto i piani dei giallorossi nel girone europeo. La sosta delle nazionali incombe e dall’Inghilterra tornano a parlare di un obiettivo accostato al taccuino di Tiago Pinto in estate.

Il dirigente portoghese dallo sbarco a Roma di José Mourinho in poi, ha sempre pescato dal campionato inglese rinforzi per la squadra giallorossa. A partire da Rui Patricio e Abraham, per finire con la coppia Llorente e Kristensen. I due difensori sono arrivati dal Leeds, retrocesso lo scorso anno in Championship. E, proprio dalla Serie B britannica, dove già la scorsa estate la squadra giallorossa era stata accostata ad un difensore dell’Hull City.

Calciomercato Roma, doppio avviso dall’Inghilterra: Greaves osservato speciale

Fari accesi su Jacob Greaves, difensore mancino in forza all’Hull City. Il classe 2000 potrebbe tornare di moda per Tiago Pinto nella sessione invernale, considerato che Chris Smalling ancora non è rientrato in campo e la coperta nel pacchetto arretrata è decisamente corta.

Secondo quanto evidenzia il sito Footballleagueworld.co.uk, non è escluso che la Roma torni all’assalto della pista Greaves, già sondata in estate. Ma c’è il doppio campanello d’allarme in caso di ritorno di fiamma dei giallorossi, che dovrebbero fare i conti con la crescita del difensore mancino, impiegabile anche nel ruolo di terzino. La squadra britannica lo considera intoccabile per il proseguo della stagione, con l’obiettivo di raggiungere i play off. Altro elemento di disturbo l’interesse delle squadre di Premier League nei confronti del difesnore 23enne.