Tegola UFFICIALE e niente Roma: fuori fino a Natale

Nuovo stop ufficiale in Serie A e niente Roma per il calciatore. L’attaccante starà fuori per le prossime settimane e potrebbe rientrare intorno a Natale.

Il tema degli infortuni continua ad affliggere le squadre in Serie A. Lo sa bene José Mourinho in casa Roma, che ha perso ormai da inizio settembre Chris Smalling, titolarissimo nelle scorse stagioni in difesa. La condizione fisica del centrale britannico è ancora un punto di domanda allarmante nell’infermeria giallorossa, che ha recuperato almeno per la panchina Lorenzo Pellegrini in vista del derby contro la Lazio. La squadra di Sarri deve fare i conti con lo stop di Zaccagni, oltre a monitorare la condizione di Luis Alberto. Nel frattempo arriva una nuova tegola ufficiale nel campionato italiano.

In vista della prima stracittadina stagionale José Mourinho ritroverà Spinazzola, in ballottaggio con Zalewski sulla corsia mancina, e almeno per la panchina capitan Pellegrini. Maurizio Sarri confida di avere a disposizione Luis Alberto, Casale e Marusic mentre sembra vicino al forfait Zaccagni. L’esterno offensivo si è fermato nella sfida di martedì sera contro il Feyenoord e l’impressione è che resterà fuori per altre due settimane. Più lungo sarà invece il tempo di recupero di un altro attaccante esterno in Serie A, che salterà anche la sfida interna contro la Roma a dicembre.

Tegola ufficiale in casa Bologna, niente Roma per Karlsson: out fino a Natale

Brutte notizie per il Bologna di Thiago Motta, reduce dalla vittoria proprio contro la Lazio, che ha proiettato i felsinei al sesto posto in classifica. Il tecnico degli emiliani dovrà fare a meno dell’attaccante esterno Jesper Karlsson, fermato da una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

Niente Firenze domani e tempi di recupero stimati in 5-6 settimane per l’esterno offensivo. L’attaccante potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta in pieno periodo natalizio, saltando così la sfida tra Bologna e Roma in programma il 17 dicembre. Ecco il comunicato ufficiale emesso dalla società emiliana: “Gli esami cui è stato sottoposto Jesper Karlsson hanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 5-6 settimane.”