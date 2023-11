Calciomercato Roma, lo hanno già ceduto: bocciatura e via libera Pinto

Calciomercato Roma, il general manager può sfruttare la situazione di un obiettivo in vista della finestra invernale dei trasferimenti

La Roma continua il suo cammino verso il nuovo anno, con la finestra di calciomercato di gennaio che servirà a Tiago Pinto e a José Mourinho per rinforzarsi e migliorare la squadra. In queste settimane, lo Special One ha individuato diverse lacune all’interno della rosa, soprattutto a causa degli infortuni. Il principale problema dei giallorossi, infatti, non è il livello di prestazione dei calciatori, ma la tenuta fisica.

Il reparto che necessità più interventi è la difesa, dove i titolari hanno dimostrato diversi alti e bassi, soprattutto Ndicka. Il centrale ex Eintracht Francoforte, infatti, non si è ancora adattato al meglio ai ritmi e alle dinamiche del nostro campionato e sta alternando buone prestazioni a gare insufficienti. Il problema principale, però, sono gli stop fisici che hanno colpito le retrovie e che potrebbero tornare anche in futuro riportando Mourinho in emergenza.

Fermi ai box ci sono sia Marash Kumbulla che Chris Smalling. Il primo ha subito un infortunio al ginocchio la scorsa stagione, mentre il centrale inglese è uno dei grandi assenti di questa prima parte di stagione. Il suo infortunio si protrae dal 1° settembre e non sembra migliorare in questi ultimi giorni.

Calciomercato Roma, tifosi furiosi con Dier: lo vogliono fuori dal club

I nomi nel mirino sono diversi, ma quello più caldo di tutti è Eric Dier. Il difensore del Tottenham non sta passando il suo miglior periodo con la maglia degli Spurs e a gennaio potrebbe arrivare la sua cessione, con Mourinho interessato dato che lo conosce grazie alla sua esperienza a White Art Lane.

Proprio ieri pomeriggio, poi, è arrivato un assist allo Special One a Tiago Pinto proprio in ottica cessione del difensore. Per la prima volta in questa stagione, il difensore ha giocato titolare in Premier League nella partita con il Wolverhampton. Nonostante un buon primo tempo, nei minuti finali del secondo Sarabia e Lemina hanno siglato le reti del definitivo 2-1 che ha segnato la sconfitta del club del Nord do Londra. La prestazione di Dier non è piaciuta ai propri tifosi che si sono detti scontenti di lui su X, con diversi tweet che lo hanno definito atroce. Alcuni di questi, poi, sperano di non vederlo più con la maglia degli Spurs. Una situazione che fa al caso della Roma che potrebbe tentare più facilmente l’assalto a gennaio.