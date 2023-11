Dalla Juve alla Roma: è stato cacciato da tutti

Calciomercato Roma, anche il presidente ha preso posizione e ha intenzione di scaricarlo dopo essere stato esiliato dalla squadra

Dopo questo fine settimana ci sarà la pausa delle nazionali di novembre che farà tornare le competizioni per club solo tra due weekend. In questo lasso di tempo i giocatori che non partiranno avranno modo di riposarsi e gestire al meglio la forma fisica, lavorando con lo staff delle rispettive squadre. In questo contesto, Mourinho cercherà di allenare al meglio i giocatori che rimarranno alla sua corte a Trigoria.

Mentre lo Special One si prepara in campo in vista del ritorno in campionato, c’è chi da Trigoria prepara un futuro più lontano, ma sempre più vicino. Si tratta di Tiago Pinto che dal suo ufficio sta tessendo la tela del calciomercato invernale. A gennaio, infatti, ci sarà la finestra delle trattative che permetterà alle squadre di migliorarsi.

La Roma ha in programma diversi colpi, ma quello più sicuro è in difesa dove in queste settimane sta mancando un grande titolare. Si tratta di Chris Smalling, centrale inglese che è alle prese con un infortunio al tendine del flessore che lo sta tenendo fuori dal primo settembre, giorno della partita con il Milan.

Calciomercato Roma, anche Ratcliffe prepara l’addio di Sancho

Mourinho sarebbe irritato dalla situazione e vorrebbe cercare il sostituto al più presto, con Pinto che ha guardato in Premier League per trovare situazioni interessanti. Una potrebbe arrivare dall’ex squadra di José, il Tottenham, dove Eric Dier è in uscita.

Non c’è solo il difensore nel mirino, però, ma anche un attaccante che è finito sul taccuino della Juventus. Si tratta di Jadon Sancho, attaccante del Manchester United che è stato esiliato dal club. In seguito a un litigio con ten Hag, l’ex Dortmund è stato allontanato dalla squadra, dalla mensa e addirittura cancellato dal gruppo di Whatsapp del club. Come riporta il Mirror, i guai per l’esterno d’attacco non sono finiti qui. Il nuovo socio del club, Sir Jim Ratcliffe ha intenzione di cedere il giocatore a gennaio. Una situazione che fa comodo alla Roma che deve stare attenta alla Juventus.