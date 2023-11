L’Arabia fa tremare la Roma: triplo assalto a gennaio

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita sfida le manovre di Tiago Pinto in vista della sessione invernale. Tripla offerta in arrivo e scippo in corsia

La Roma è attesa da una sfida che può dire molto in vista del primo bilancio stagionale, il derby contro la Lazio di Sarri. La squadra allenata da José Mourinho arriva alla prima stracittadina dopo la prestazione da incubo fornita in casa dello Slavia Praga. Per riscattarsi i giallorossi dovranno superare l’ostacolo Lazio, nel primo derby della stagione. Dopo la gara sarà il momento di fermarsi per la sosta delle nazionali di novembre, con vista calciomercato invernale.

Tiago Pinto potrebbe intervenire in diverse zone di campo in vista della sessione di calciomercato di riparazione. In particolare novità possono arrivare intorno ai calciatori in scadenza di contratto. A tal proposito non è da escludere l’assalto del portoghese sulla corsia di sinistra a nuovi innesti. Il contratto di Leonardo Spinazzola è in scadenza a fine stagione e tanti nomi sono stati accostati al taccuino del dirigente lusitano. Una pista porta a guardare direttamente in casa del Barcellona, dove Xavi non vede nel suo radar una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Calciomercato Roma, l’Arabia avverte Pinto: tripla offerta per Marcos Alonso

Parliamo di Marcos Alonso, esperto terzino sinistro classe ’90. Arrivato nella squadra catalana nel 2022 dal Chelsea ed anche lui in scadenza di contratto. Il laterale mancino sembra pronto a cambiare aria già a gennaio, con i Blaugrana che potrebbero monetizzare dal suo cartellino per non perderlo a parametro zero.

Attenzione però alla concorrenza agguerrita del campionato in Arabia Saudita. Secondo quanto evidenzia dalla Spagna il sito Fichajes.net, sarebbero tre le squadre pronte a fiondarsi sul laterale mancino. Il portale spagnolo parla di interesse di Al-Hilal, Al-Ettifaq e Al-Ittihad, con questa ultima squadra accostata anche al futuro di Mourinho. Il calciatore potrebbe anche scegliere l’esperienza saudita per chiudere la sua carriera, i petroldollari potrebbero quindi far saltare il banco in entrata a Tiago Pinto.