Lazio-Roma, UFFICIALE: salta il derby per infortunio

Lazio-Roma, ecco le scelte ufficiali di Maurizio Sarri per la prima stracittadina della stagione. Il tecnico biancoceleste non recupera un big tra i convocati per la sfida.

Non ha bisogno di presentazioni il derby della Capitale, questo pomeriggio ci sarà la prima stracittadina della stagione. Roma e Lazio arrivano all’appuntamento cruciale dello stadio Olimpico alle prese con diversi nodi da sciogliere per quel che riguarda le scelte dal primo minuto. Il tecnico biancoceleste ha diramato da poco le convocazioni ufficiali per la stracittadina, che avrà il fischio di inizio alle ore 18.

Non mancano dubbi da sciogliere da entrambe le parti, con Sarri che ha recuperato Luis Alberto ma la condizione del fantasista non è al top. Mourinho invece ha ritrovato in gruppo Lorenzo Pellegrini, ma difficilmente il capitano giallorosso potrà partire dal primo minuto in vista del primo derby della stagione. Poco fa la Lazio ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da Maurizio Sarri, spicca un’assenza tra i big della squadra biancoceleste. Non è riuscito a recuperare dall’infortunio patito contro il Feyenoord, l’attaccante esterno Mattia Zaccagni, match winner dell’ultimo derby la scorsa stagione.

Lazio-Roma, i convocati ufficiali di Sarri: fuori Zaccagni, c’è Luis Alberto

Presente invece Luis Alberto nella lista dei convocati, che sarà a disposizione di Sarri al pari di altri due calciatori in dubbio negli ultimi giorni. Sono stati convocati anche Marusic ed il centrale difensivo Casale.

Sia Zaccagni che lo spagnolo erano usciti malconci dalla sfida europea contro il Feyenoord. Mentre il centrocampista è tornato a disposizione di Sarri, l’esterno offensivo non è riuscito a recuperare e salterà la stracittadina. Per quel che riguarda le scelte di José Mourinho, rimangono diversi dubbi da sciogliere, soprattutto a centrocampo. Il ballottaggio più acceso coinvolge Edoardo Bove e Renato Sanches nella zona nevralgica di campo. Tra poche ore scopriremo le scelte definitive dal primo minuto dei due tecnici, che hanno scelto di non parlare alla stampa alla vigilia della sfida.