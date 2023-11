Lazio-Roma, provino last minute e ansia Mourinho

Lazio-Roma comincia oggi alle 18 e l’allenatore portoghese rischia di perdere un suo titolare che non è in condizione ottimale

Il conto alla rovescia è cominciato da diversi giorni, con i tifosi di Roma e Lazio sparsi per il mondo che hanno segnato questo giorno sui loro calendari. Alle 18 comincia il Derby della Capitale, uno dei più caldi e sentiti al mondo con l’atmosfera che preannuncia di essere infiammata dalle due tifoserie che daranno vista a scenografie spettacolari sugli spalti. Anche gli allenatori hanno aumentato la temperatura durante la settimana.

Il primo è stato Maurizio Sarri che ha punzecchiato Mourinho dopo la gara contro il Feyenoord di Champions League. Il tecnico biancoceleste ha sostenuto che quella della Roma contro lo Slavia Praga sarebbe stata un’amichevole, mentre loro sono stati impegnati in una guerra contro gli olandesi, che a maggio 2021 erano considerati dai tifosi della Lazio una squadra di basso livello.

Queste parole non sono passate inosservate allo Special One che ha voluto rispondere direttamente dalla sua conferenza stampa prima della gara con i cechi. Dalla pancia dell’Eden Arena, nell’incontro con la stampa, José ha ribattuto al collega affermando come per lui non esistano amichevoli, ma solo partite serie. Questa è la differenza tra lui che ha vinto 26 titoli, mentre altri no. Un chiaro riferimento a Sarri che vanta un palmarès piuttosto esiguo in confronto.

Lazio-Roma, Llorente non è al meglio

Nell’avvicinamento alla partita i due tecnici hanno perso o ritrovato giocatori che prima erano infortunati. La Lazio nei giorni scorsi ha visto il forfait di Mattia Zaccagni, che è stato colpito duro al ginocchio durante la serata di Champions League e oggi non scenderà in campo.

Mourinho poteva essere soddisfatto perché aveva recuperato Paulo Dybala, Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini in panchina. Oggi, invece, come riporta il Corriere dello Sport c’è un nuovo allarme. Si tratta di Diego Llorente che non è al meglio di condizione, ma dovrebbe stringere i denti. Lo spagnolo è in dubbio anche se lo Special One dovrebbe comunque schierarlo davanti a Rui Patricio nel tridente difensivo.