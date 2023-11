Calciomercato Roma, 3 milioni per bruciare la Juventus

Offerto a Roma e Juve, un affare che si potrebbe chiudere con 3 milioni di euro. Ecco le ultime sul possibile difensore giallorosso

Uno sguardo al futuro. Ma anche al presente. Sì, perché la Roma di un innesto in difesa ne ha bisogno davvero e siccome dall’Inghilterra hanno “avvisato” Mourinho che Kiwior non è in vendita, visti i problemi che dietro ha l’Arsenal, allora Pinto per ovvi motivi dovrà cercare altre soluzioni. E andiamo a vedere quali potrebbero essere.

Di nomi ne sono circolati tantissimi, da Chalobah (che però ha un problemi fisico che lo potrebbe costringere a rimanere fuori fino a febbraio), passando per Sarr, continuando con Solet e finendo a Dragusin. Ma secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva da calciomercato.it, ai giallorossi sarebbe stato offerto un difensore giovane che gioca in Svizzera, precisamente al Basilea.

Calciomercato Roma, ecco chi è il nuovo difensore

Finn van Breemen, classe 2003, sarebbe l’elemento offerto ai giallorossi e non solo, visto che il suo profilo è stato proposto anche alla Juventus e alla Fiorentina. In questo momento sta trovando abbastanza spazio in Svizzera ma non è detto che non si possa muovere già nel prossimo mese di gennaio.

La valutazione infatti è abbastanza contenuta, si parla di 3milioni di euro come richiesta. Quindi anche i giallorossi, che come sappiamo hanno dei paletti imposti dalla Fifa e che non hanno nemmeno questa grossa possibilità economica, potrebbero farci più di un pensiero. Il calciatore, a quanto trapela, piace alle tre squadre in questione e quindi un’operazione si potrebbe fare. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, ma la cosa certa è che i giallorossi di un elemento dietro – di Smalling non si hanno notizie certe, Ndicka partirà per la Coppa d’Africa – ne hanno urgente bisogno.