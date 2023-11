Esonero immediato: incontro con l’agente a Roma

Esonero imminente in Serie A, dove u club ha intenzione di cambiare la guida della squadra affidandosi a un tecnico esperto

Ieri sera è finita la dodicesima giornata di Serie A con l’Inter che ha battuto il Frosinone. Prima di questa gara, però, allo Stadio Olimpico si sono sfidate Roma e Lazio per il Derby della Capitale. La partita era attesa da tutti ed era segnata in rosso su tutti i calendari, sia dai tifosi delle due squadre, sia dagli appassionati di calcio. La sfida, che si era preannunciata calda già per le dichiarazioni in settimana di Sarri e Mourinho, non ha poi rispettato le aspettative.

In campo, infatti, si è assistito all’equilibrio delle due squadre con i giallorossi che hanno cercato di fare l partita creando diverse trame di gioco. Più in bambola i biancocelesti che si sono resi offensivi con i soliti filtranti a cercare Immobile, contenuto bene dalla difesa romanista. Sugli spalti, invece, grande spettacolo con le tifoserie che hanno dato vita a due grandi coreografie con quella della Curva Sud non ripresa da Dazn, ma che richiamava le origini mitiche di Romolo e Remo, nati secondo la leggenda da Marte.

Un pareggio che non ha fatto male a nessuno e, come ha detto Mourinho a Sarri a fine partita, non permette a nessuno di ridere, né di piangere in questi giorni. Chi invece se la sta passando male, ma molto male, è il Napoli di Rui Garcia che è stato sconfitto dall’Empoli 1-0 con un gol nel finale di partita.

Esonero immediato, il Napoli vuole Tudor: appuntamento fissato

Il risultato potrebbe costare caro al tecnico francese che è sulla graticola da diverse settimane. La sua colpa è quella di non riuscire a far giocare bene i campioni d’Italia in carica, ma soprattutto sono i risultati che stanno preoccupando la dirigenza che vuole correre ai ripari.

Aurelio De Laurentiis, infatti, si sta muovendo per sostituire l’ex Roma e per farlo ha messo un allenatore nel mirino, uno di quelli che era anche nella lista dei Friedkin in caso di addio di Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Igor Tudor, allenatore croato ex Udinese e Marsiglia. Il quarantacinquenne conosce molto bene la Serie A e ha esperienza europea, De Laurentiis lo ha chiamato dopo la gara con l’Empoli e la decisione potrebbe arrivare in queste ore. Per Tudor pronto un contratto di 7 mesi con prolungamento fino al 2025. Se l’affare dovesse andare in porto, Antonio Conte resterebbe libero di approdare in giallorosso, nel caso il contratto di Mourinho non venisse prolungato.