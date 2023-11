Infortunio in Nazionale, UFFICIALE: Mourinho trema due volte

Infortunio in Nazionale e annuncio ufficiale di Luciano Spalletti in conferenza stampa. José Mourinho trema due volte in casa Roma: ecco tutti i dettagli.

Neanche il tempo di staccare la spina dopo il derby contro la Lazio che José Mourinho deve fare i conti con un nuovo infortunio. Dalla Nazionale azzurra arrivano brutte notizie per il tecnico della Roma, dopo gli annunci di Luciano Spalletti in conferenza stampa. L’ex tecnico giallorosso, commissario tecnico dell’Italia dopo l’addio a Roberto Mancini, ha fatto la conta degli indisponibili in casa azzurra, in vista delle gare contro Macedonia del Nord ed Ucraina.

Luciano Spalletti ha parlato alla stampa in vista delle prossime gare dell’Italia. La Nazionale azzurra è attesa da due gare cruciali per centrare la qualificazione al prossimo Europeo. La prima sarà disputata allo stadio Olimpico di Roma, contro lo spettro Macedonia del Nord. Alla vigilia della sfida il ct toscano, ex giallorosso, ritroverà Francesco Totti per l’appuntamento solidale all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Il tecnico di Certaldo ha rilanciato l’appuntamento in conferenza stampa, prima di elencare i tanti infortunati in Nazionale.

Infortunio per Cristante, l’annuncio di Spalletti in conferenza: “Affaticamento muscolare”

Luciano Spalletti ha lanciato un campanello d’allarme sulle condizioni di Bryan Cristante, giocatore imprescindibile per José Mourinho in casa Roma. Sulle condizioni del centrocampista il CT si è così espresso: “Cristante ha un affaticamento muscolare e c’è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento.”

Un altro centrocampista ad aver alzato bandiera bianca è lo juventino Manuel Locatelli. Il calciatore ha già lasciato il ritiro azzurro a causa di un infortunio alla schiena. Questo significa che, qualora Cristante superi l’affaticamento muscolare, Luciano Spalletti farà senza dubbio affidamento alla sua presenza in vista dei prossimi 180 minuti in campo dell’Italia. Un doppio campanello d’allarme risuona in casa giallorossa, il numero 4 è stato tra i calciatori più affidabili in questa prima parte di stagione.