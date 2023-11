Totti riabbraccia Spalletti: i dettagli dell’incontro

Francesco Totti accetta l’invito di Luciano Spalletti prima della gara dell’Italia allo stadio Olimpico di Roma. Pace fatta tra i due ex giallorossi, ecco tutti i dettagli dell’incontro.

Ecco l’incontro speciale che sancirà la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Lo storico Capitano e l’ex allenatore della Roma sono pronti a mettere da parte le antiche ruggini e tornare ad abbracciarsi per una nobile causa. L’ex numero 10 ha accettato l’invito dell’attuale commissario tecnico dell’Italia, i due ex giallorossi visiteranno insieme l’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Alla vigilia della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, in programma allo stadio Olimpico di Roma.

Pace fatta tra Totti e Spalletti, la data ufficiale della visita al Bambin Gesù

I due personaggi si incontreranno a all’ospedale pediatrico Bambin Gesù questo giovedì alle 17.30. Insieme a Totti e Spalletti sarà presente anche una delegazione della nazionale italiana, composta da Gravina e Buffon.

