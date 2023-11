Mourinho esalta i tifosi della Roma: la risposta alla Lega

Mourinho ha sottolineato di nuovo il lavoro e l’importanza dei suoi tifosi che durante il derby sono stati ignorati dall’emittente televisiva

Ieri sera la Roma ha giocato contro la Lazio nel Derby della Capitale, uno dei più spenti e meno avvincenti che mai. Non accadeva da cinque anni che le due squadre pareggiassero 0-0, con pochi guizzi e tiri in porta nonostante i giallorossi abbiano tentato in diverse occasioni di rendersi pericolosi. Karsdorp ha tentato il blitz sul secondo palo in diverse occasioni, mentre sull’altra fascia Spinazzola ha fornito un gran numero di assist, mai pericolosi al punto giusto però.

I laziali in avanti si sono visti solo nelle poche occasioni in cui Ciro Immobile è stato servito in profondità e con i tiri estemporanei di Luis Alberto dalla distanza, unici veri e propri guizzi della squadra di Sarri. Il tecnico toscano ha cercato di arginare le offensive giallorosse mettendo Guendouzi a coprire la difesa con il suo fisico e la sua velocità. Dall’altra parte, invece, c’era Bove a pressare per primo il centrocampo avversario.

In campo ci hanno pensato alcuni giocatori a scaldare l’atmosfera con il loro carattere. Sugli spalti, come si poteva ben intuire, ci hanno pensato i tifosi che già da inizio settimana hanno cominciato a pensare a questa partita. Anzi, a dire il vero in molti ci pensavano già da diversi giorni.

Mourinho esalta la scenografia della Roma, l’immagine social parla chiaro

Nelle due curve sono state mostrate le scenografie delle due tifoserie che hanno da sempre colorato e reso celebre il Derby della Capitale. I tanti sfottò e gli inevitabili riferimenti al passato sono un tema ricorrente dei due schieramenti che si sono dati sbattaglia a distanza.

Ieri sera, però, dalle immagini televisive si è vista solo la scenografia della Curva Nord mentre quella della Sud non è stata mostrata agli spettatori. La mancata ripresa della Curva Sud non è però da imputarsi a Dazn, dal momento che la trasmissione delle immagini e la regia sono della Lega e non del noto broadcaster.

La vicenda, comuqnue, non ha fatto piacere ai tifosi giallorossi che hanno protestato e non poco. A dare il giusto valore agli sforzi dei romanisti ci ha pensato lo stesso Mourinho che sui social ha pubblicato una foto della Curva Sud raffigurante il dio Marte e il resto dei seggiolini decorati con motivi che ricordano i fulmini di Giove rappresentati sugli scudi degli antichi Romani. Una grande scenografia che è piaciuta molto a Mourinho che si è complimentato con i suoi tifosi: “Top come sempre!“.