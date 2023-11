Tormentone Roma e sfida in Serie A, ha detto ‘no’ a Sergio Ramos

Calciomercato Roma, mucchio selvaggio in Serie A e niente gran ritorno: il giocatore ha deciso il suo futuro. Sergio Ramos non basta.

Si è conclusa con un derby senza reti questa nuova parentesi stagionale della Roma che, prima della terza sosta del campionato, si trova a pochi punti dalla zona Champions League, con la consapevolezza rispetto agli errori compiuti soprattutto a inizio percorso ma con non meno conoscenza verso i propri margini di miglioramento. Fondamentale, infatti, sarà il dare continuità ad una scia di risultati che, se si escludono le trasferte di Milano e Praga, ha visto gli uomini di Mourinho accumulare nuovamente terreno in Serie A.

Come sovente sottolineato, inoltre, importante discriminante risulterà essere anche la possibile ingerenza di Tiago Pinto nella modifica dell’attuale squadra nelle mani di Mourinho, consegnata lui dal GM connazionale al termine di una campagna acquisti complicata ma che ha alla fine permesso comunque di generare una rosa potenzialmente competitiva, al netto di imprevisti e condizioni fisiche non sempre ottimali. Il prossimo spezzone stagionale non poco indicativo potrebbe essere anche per gli addetti ai lavori dei piani alti di Trigoria, non poco attenti nel guardarsi intorno in questi mesi e consapevoli di dover provare a fiutare le giuste occasioni di mercato durante il mese di gennaio.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos non basta: il futuro di Nacho può essere lontano dall’Europa

Le modifiche più interessanti, come da tempo noto, paiono destinate a riguardare il reparto difensivo, ad oggi assestatosi sul trittico Mancini-Llorente-Ndicka che, dopo qualche difficoltà iniziale, ha trovato un certo ingranaggio e una continuità di rendimento certamente migliori rispetto all’inizio. Proprio mentre le condizioni di Smalling restano un tabù non trascurabile per l’importanza del centrale inglese, gli scenari di mercato invernale non casualmente interessano soprattutto profili che acuiscano le possibilità di scelta per Mourinho in questa regione di campo.

I nomi emersi sono stati precisi e rispondenti a determinate caratteristiche, sia tecniche che economiche: il preferito di Mou resta Eric Dier del Tottenham, ma non sono da escludersi possibili novità provenienti da potenziali occasioni offerte dalle dinamiche del mercato. In tale ottica, una suggestione sarebbe potuta essere anche quella della vecchia conoscenza del Real Madrid, Nacho Fernandez, accostato più di una volta alla Roma nel corso dell’ultimo lustro.

Il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ha attirato importanti attenzioni a livello europeo, coinvolgendo anche la Serie A. In particolar modo, El Gol Digital evidenzia come Sergio Ramos abbia provato e stia provando a convincerlo a sposare la causa Siviglia, alla luce delle difficoltà e le esigenze di miglioramento dei biancorossi nella regione arretrata. La suddetta fonte spagnola evidenzia come però il difensore paia intenzionato a non restare in Europa e, rifuggendo ancora dall’idea di terminare la propria carriera, potrebbe prossimamente approdare in qualche ricco ed esotico campionato.