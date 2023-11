Addio Roma a gennaio: nuovo club per Smalling

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe cedere uno dei suoi giocatori a gennaio con i club degli Emirati che sono interessati al colpo

La Roma continua a correre verso gennaio quando comincerà la finestra invernale dei trasferimenti in cui dovrà rinforzarsi. L’obiettivo principale è quello di migliorare la difesa, dove mancano diversi interpreti. Fino ad ora, quello arretrato è stato il reparto più in difficoltà per José Mourinho, che si è trovato costretto a schierare anche Cristante difensore centrale in due partite a causa delle tante assenze.

Queste potrebbero anche aumentare a gennaio visto che Ndicka prenderà parte alla Coppa d’Africa. La sua partenza priverà lo Special One di un titolare che in queste settimane ha avuto alcune difficoltà per adattarsi al meglio al nostro campionato, dove è stato costretto a scendere in campo senza prima ambientarsi al meglio.

Una situazione che complica ancora di più le cose alla luce di un possibile mancato rientro di Chris Smalling. Il difensore inglese è il grande assente di questo inizio di calciomercato, con le uniche partite a cui ha preso parte che hanno coinciso con le più difficili. In quel momento era tutta la squadra che aveva difficoltà, ma superate quelle settimane, il centrale non è più rientrato dal suo stop fisico che lo sta tenendo fuori dai primi di settembre.

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita vuole Smaling

L’ex Manchester United e Fulham ha accusato un’infiammazione al tendine della coscia che è diventata cronica. Dopo i recenti controlli a Londra, è stato deciso di cambiare la terapia conservativa anche se l’aiuto di antidolorifici potrebbe aiutare il centrale, che non ha intenzione di prenderli.

Per Pinto e Mourinho, poi, i problemi non finiscono qui perché dall’Arabia hanno intenzione di prendere un difensore della Roma. Secondo Erkem Konur si tratta proprio del centrale inglese che ha sentito il richiamo delle campane degli Emirati. Pronto per lui l’assalto a gennaio che priverebbe ancora lo Special One di uno dei suoi più grandi interpreti. In quest’ottica diventa ancora più fondamentale un assalto a gennaio.