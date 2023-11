Calciomercato Roma, via libera e tradimento choc nella Capitale

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi di Pinto potrebbe finire dagli eterni rivali nella finestra di trasferimenti di gennaio

In cima alla list della spesa di Tiago Pinto c’è un difensore centrale. Questo, infatti, è fondamentale per la Roma che ha intenzione di rinforzarsi e andare a colmare le lacune individuate in questi primi mesi di campionato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i tanti stop che hanno colpito la rosa e che hanno costretto lo Special One a ricorrere spesso a soluzioni d’emergenza come Cristante tra Ndicka e Mancini.

Contro il Genoa, infatti, si era infortunato anche Diego Llorente che però è tornato a occupare il centro della difesa davanti a Rui Patricio. oltre allo spagnolo del Leeds, però, ai box ci sono Chris Smalling e Marash Kumbulla. Quest’ultimo è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dalla fine della scorsa stagione.

Il centrale inglese, invece, ha dato forfait circa due mesi e mezzo fa, dopo la partita con il Milan in cui è sembrato molto in difficoltà. Le sue condizioni inizialmente erano un mistero, ma poi sono state svelate ai tifosi dalla società che hanno appreso come il numero 6 abbia un’infiammazione ai tendini della coscia. Un problema che non sembra risolversi anche a causa delle filosofie di vita di Smalling, fervente vegano e restio ad assumere antidolorifici.

Calciomercato Roma, Chalobah nel mirino del Tottenham

Per sostituirlo, Tiago Pinto ha messo nel mirino diversi nomi e il più caldo sembra essere quello di Eric Dier. Il difensore del Tottenham non fa parte dei piani di Postecoglu che non lo ha mai utilizzato dal primo minuto. L’infortunio di van de Ven, poi, non sembra aver migliorato la situazione dell’ex Sporting Lisbona.

Un altro nome presente nella lista di Pinto, poi, è quello di Trevoh Chalobah che non sta trovando molto spazio al Chelsea anche a causa di alcuni infortuni. Secondo quanto riporta Football Insider, però, non solo il general manager giallorosso ha messo gli occhi su di lui. Anche il Tottenham vorrebbe il difensore classe 1999 che potrebbe passare ai rivali di sempre del Chelsea che proprio con gli Spurs gioca uno dei tanti derby di Londra.