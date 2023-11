Calciomercato Roma, virata Milan e sfida alla Juventus

Calciomercato Roma, il tecnico giallorosso deve stare attento alle concorrenti per il colpo preparato per la finestra invernale

La Roma si sta preparando in vista della finestra invernale di calciomercato, in cui è chiamata a rinforzare diversi reparti della rosa. Quello più in difficoltà è senza ombra di dubbio la difesa, dove mancano interpreti che permettano a Josè Mourinho di stare tranquillo. Come se non bastasse, poi, a gennaio ci sarà la coppa D’Africa che vedrà impegnato Evan Ndicka con la maglia della Costa D’Avorio.

Un’assenza importante quella dell’ex Eintracht Francoforte che potrebbe lasciare ancora di più il reparto in difficoltà se solo Smalling non riuscisse a tornare in tempo per la sua partenza. Il centrale inglese è uno dei grandi assenti di questo avvio di stagione, in cui ha giocato solo le prime tre giornate. Queste, poi, secondo Mourinho non sono da calcolare nel bilancio di stagione che, come ha ammesso lui, comincia dalla quarta in poi visto che prima c’è stata una situazione particolare.

La preparazione era ancora pesante sulle gambe dei giallorossi che hanno pareggiato con la Salernitana e perso con Hellas Verona e Milan. Tre scivoloni che hanno fatto subito addensare le nuvole sulla squadra che ora sta cercando di rimediare e risalire la china, con il quarto posto che è distante solo tre punti.

Calciomercato Roma, anche il Milan vuole Van Breemen

Per migliorare la difesa, Tiago Pinto sta monitorando il panorama per individuare diversi profili che possano fare al caso dei giallorossi e delle loro tasche. Per questo nel mirino ci sono soprattutto giocatori in uscita o a basso costo che possano rappresentare una spesa minima.

Nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia dell’offerta di Finn Van Breemen, difensore centrale del Basilea che è stato proposto a Roma, Juventus e Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche il Milan ha messo gli occhi sul centrale classe 2003 che ha un costo molto ridotto: 3 milioni. Questo suo cartellino potrebbe favorire l’approdo in Serie A con ben quattro club sulle sue tracce. Tra qualche mese si vedrà chi riuscirà ad avere la meglio.