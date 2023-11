Mourinho tradito dal pupillo: bye bye Roma

Calciomercato Roma, il pupillo di José Mourinho sembra sempre più lontano dai giallorossi a gennaio. Non basta la garanzia del portoghese in panchina, cambia tutto per Pinto.

La Roma di Mourinho è arrivata alla sosta delle nazionali di novembre con il deludente pari nel derby contro la Lazio. La prima stracittadina stagionale termina a reti bianche, con la squadra giallorossa che non riesce a rialzare la testa dopo la cocente sconfitta esterna sul campo dello Slavia Praga. L’inizio di stagione fin qui è stato complicato, al terzo anno del portoghese in panchina, accompagnato anche dai molti infortuni, soprattutto nel pacchetto difensivo.

In vista della sessione di calciomercato invernale non è escluso che Tiago Pinto provi a piazzare nuovi rinforzi in difesa in casa Roma. La situazione legata all’infortunio di Chris Smalling non è ancora sciolta, con il rientro in gruppo del centrale britannico che continua a slittare. Nonostante si avvicini a piccoli passi il ritorno di Marash Kumbulla, ai box dalla fine di aprile per la rottura del legamento crociato, la coperta nel pacchetto difensivo continua ad essere corta. José Mourinho quando ha perso anche Llorente, ha arretrato il raggio d’azione di Cristante, perdendo uno dei centrocampisti più in forma della stagione. In previsione di gennaio sul taccuino del dirigente portoghese sono stati accostati diversi profili.

Calciomercato Roma, Dier più lontano da Mourinho: non vuole muoversi a gennaio

Uno dei primi nomi accostati alla squadra giallorossa è quello di Eric Dier, vecchia conoscenza e pupillo di Mourinho. Lo Special One ha un ottimo rapporto con il difensore classe ’94 dai tempi del Tottenham, ma il rapporto potrebbe non bastare per lo sbarco del britannico a Trigoria a gennaio.

La strada verso Dier appare in salita, considerata la volontà del difensore inglese. Come riporta dal Regno Unito il sito Mirror.co.uk il calciatore preferirebbe rimanere al Tottenham a gennaio per poi andare in scadenza di contratto a giugno. In questo modo Eric Dier avrebbe modo di negoziare un contratto più grande liberandosi a parametro zero in estate. Un cambio di programma che potrebbe modificare le manovre del club giallorosso nel mercato invernale.