Addio Roma, via libera alla cessione a gennaio

Calciomercato Roma, un obiettivo di Pinto e Mourinho ha deciso il suo futuro che è lontano dalla Capitale nei prossimi mesi

Gennaio è il mese che a Trigoria stanno aspettando in molti perché permetterà alla Roma di rinforzarsi e andare a colmare le lacune in vista della seconda parte di Serie A. Il reparto che ha più bisogno di nuovi innesti è la difesa, che ha lasciato in difficoltà Mourinho in diverse occasioni. Lo Special One, infatti, si è trovato costretto a schierare Bryan Cristante in mezzo a Ndicka e Mancini vista l’emergenza.

Diego Llorente, infatti, aveva dato forfait durante la brutta sconfitta con il Genoa, che ha dilagato allo Stadio Marassi 4-1. Quella partita è coincisa con il momento peggiore della stagione, con i nuvoloni che si sono addensati sopra la mente dello Special One. Per fortuna lo spagnolo è riuscito a recuperare in breve tempo e a tornare disponibile per lo Special One che, invece, sta ancora rinunciando a Chris Smalling.

Il difensore inglese si è infortunato nella partita con il Milan di inizio settembre e da quel giorno non è più tornato. A tenerlo fermo è un’infiammazione al tendine della coscia che è diventata cronica e non sembra migliorare. In queste settimane, però, per cercare di smuovere la situazione è stata ritoccata anche la terapia conservativa.

Calciomercato Roma, Dier vuole andare al Bayern Monaco

Questa dovrà far tornare il trentaseienne in circa 20 giorni, quindi si rivedrà dopo la sosta o poco dopo se tutto va bene. Intanto, visto che Mourinho sembra essere piuttosto seccato dalla situazione, ha dato mandato a Pinto di individuare il possibile sostituto di Smalling.

I nomi nel mirino sono diversi, ma quello più caldo di tutto è senza ombra di dubbio quello di Eric Dier, difensore centrale del Tottenham che non fa parte dei piani di Ange Postecoglu. Vista la sua situazione ai margini della rosa è pronto a lasciare Londra a gennaio, ma non per venire nella Capitale. Come riporta Football Insider, Dier sta pensando di trasferirsi al Bayern Monaco, che ha messo gli occhi su di lui da diverso tempo.