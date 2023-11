Calciomercato Roma, nuova magia Totti: assist a Pinto

Calciomercato Roma, il talento dell’ex Capitano ha stregato uno degli obiettivi di Pinto che vorrebbe prenderlo per migliorare la rosa

L’obiettivo quarto posto è sempre quello a cui la Roma vuole arrivare in questa stagione, dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League in quella passata. La scorsa annata José Mourinho ha preferito puntare sull’Europa League, con la finale che è sfumata all’ultimo a causa di un arbitraggio non sufficiente. A dimostrazione di ciò sono le tante polemiche che hanno avvolto Anthony Taylor nell’ultimo periodo.

Per puntare tutto sulla competizione europea, lo Special One ha perso punti importanti in campionato, con la qualificazione alla sorella minore della Champions che è arrivata all’ultima giornata. In vista della prossima, però c’è nel mirino la competizione che porta alla coppa dalle grandi orecchie e per questo Mourinho ha intenzione di fare il possibile per raggiungerla. Fondamentale sarà rinforzare la squadra a gennaio, quando sarà possibile prendere forse nuove.

Durante questo inizio di stagione sono state individuate diverse lacune che Tiago Pinto dovrà colmare. Le defezioni più importanti sono arrivate in difesa, dove il tecnico portoghese è stato in difficoltà schierando anche Cristante in mezzo a Ndicka e Mancini. Ciò che preoccupa lo Special One però è la situazione di Smalling che non sembra vicino a rientrare.

Calciomercato Roma, Colpani: “Totti un mito. Mi piaceva la sua fantasia”

I problemi non ci sono solo nel reparto arretrato, ma anche a centrocampo dove Pellegrini e Renato Sanches non hanno mostrato una grande solidità fisica, mentre Aouar sta deludendo nelle ultime prestazioni. Riuscire a rinforzare anche la linea mediana sarebbe fondamentale per Mourinho, che ha messo nel mirino diversi talenti della Serie A.

Uno di questi è Andrea Colpani, trequartista del Monza che ha segnato fino ad adesso ben 6 gol in 12 partite. Su di lui, però, non ci sono solo i giallorossi, ma anche l’Inter, la Juventus e il Milan. Il talentino di Brescia è stato convocato da Spalletti in Nazionale e ai microfoni degli Azzurri si è raccontato insieme ad Andrea Cambiaso. Alla domanda su quali miti dell’Italia si ispirasse Colpani non ci ha pensato su due volte: “Totti. Il mio primo ricordo è il Mondiale d 2006 e quindi dico Totti. Il suo rigore contro l’Australia è stato fondamentale. Di lui mi piaceva la fantasia che aveva nelle giocate. Trovava spunti che vedeva solo lui, una qualità infinita“.

Un’affermazione che fa di sicuro piacere all’ex Capitano che serve un assist a Pinto nonostante non indossi più gli scarpini da diversi anni. Questa ammirazione nei suoi confronti potrebbe spingere Colpani ad accettare possibili offerte della Roma in futuro, anche se la corsa è piuttosto affollata.