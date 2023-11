Dal Barcellona alla Roma: un baby fenomeno per Pinto

Calciomercato Roma, nel mirino dei giallorossi c’è un talentino d’oltre oceano che piace molto anche ai due club spagnoli

Cercare i talenti del futuro è fondamentale per ogni club che ha intenzione di creare una linea verde in vista delle prossime stagioni, senza la necessità di dover spendere chissà quanti milioni. Muoversi in anticipo è la strategia di molti direttori sportivi che si recano dai club per acquistare i migliori talenti delle giovanili. La stessa cosa l’ha fatta la Roma che già anni fa aveva deciso di dare vita a un progetto per valorizzare i nuovi calciatori.

Già ai tempi di Luis Enrique nella Capitale si parlava del famoso progetto giovani che sarebbe stato costruito sul modello di quello del Barcellona. In quegli anni, infatti, si sono visti in campo diversi calciatori come Verre o Viviani, ai tempi in primavera, come lo stesso Tachsidis, Paredes, Lamela e Marquinhos, ai tempi molto giovani.

Non tutti di questi, però, hanno dimostrato di avere un buon livello, con il progetto giovani che è naufragato dopo poche stagioni. In quelle successive, infatti, la Roma ha preferito puntare su calciatori più pronti che potessero dare subito una mano in campionato per cercare di vincere qualcosa e tornare a festeggiare. In queste ultime stagioni, però, proprio Mourinho si è mosso per far giocare diversi giovani in prima squadra, come quelli ceduti in estate.

Calciomercato Roma, piace Montoro: ci sono anche Barcellona e Siviglia

In questa stagione, invece, si sono visti in campo giovani come Pagano, che si è fatto notare molto bene nel precampionato, Pisilli e Joao Costa, che ha giocato contro lo Slavia Praga nella partita di giovedì in Europa League. Per continuare con questa linea giovanile, la roma ha messo un nuovo talento nel mirino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Alvaro Montoro, centrocampista del Velez classe 2007 che gioca con la seconda squadra del club argentino. Per portarlo in Europa servirebbero circa 4 milioni, ma la concorrenza sul minorenne è già agguerrita proprio a causa della sua età, visto che non ha ancora firmato un contratto da professionista. su di lui ci sono sia il Barcellona sia il Siviglia.