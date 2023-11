La leggenda ha deciso: richiamano Conte in panchina

Nuova svolta sul futuro professionale di Antonio Conte. Il tecnico è ancora senza panchina ed è stato accostato ad un ritorno in Serie A. Ma spunta la chiamata della leggenda che cambia tutto.

Il nome di Antonio Conte è tornato a riecheggiare anche in casa Roma, come possibile erede di José Mourinho, che è in scadenza di contratto. Lo stesso allenatore leccese, senza panchina dopo la rottura con il Tottenham in Premier League, ha pubblicamente aperto ad un futuro nella piazza giallorossa, oltre che all’esperienza al Napoli. I partenopei hanno esonerato Rudi Garcia e richiamato Walter Mazzarri ieri, mentre c’è un’altra chiamata a sorpresa che coinvolge direttamente il tecnico salentino.

La squadra partenopea si è affidata a Mazzarri come traghettatore, lasciando aperto il casting in vista della prossima stagione. Casting che è partito anche intorno alla panchina della Roma, dove non sono arrivati segnali sul rinnovo per José Mourinho. Antonio Conte è stato anche accostato ad un possibile ritorno alla Juventus, senza dimenticare la pista Milan dove è ancora da sciogliere il futuro di Stefano Pioli. Il profilo del tecnico salentino è uno dei più gettonati tra quelli senza panchina, ma c’è un nuovo scenario che irrompe dall’Inghilterra e potrebbe guastare i piani del campionato italiano.

Futuro Conte, non solo Serie A: Ferguson lo vuole al Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni nel futuro del tecnico pugliese potrebbe aprirsi nuovamente la porta della Premier League. E la presa di posizione in casa Manchester United è di quelle pesanti, ci sarebbe dietro la leggenda del club britannico, sir Alex Ferguson.

A svelare la nuova pista sulle tracce di Antonio Conte è stata ‘La Repubblica’, che ha nuovamente evidenziato come l’ex Juventus sia anche nei piani di Roma, Napoli e Milan. Il richiamo della leggenda però potrebbe aprirgli le porte ad un ritorno in Premier League, dove il pugliese ha già guidato Chelsea e Tottenham. I prossimi mesi saranno quelli decisivi per capire quale sarà la volontà del diretto interessato, sempre nel mirino della Roma a giugno in caso di addio del tecnico portoghese.