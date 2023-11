L’ex Roma rovina Pinto: saltano 30 milioni

Calciomercato Roma, il general manager ha visto sfumare una trattativa di mercato a causa dell’ex giallorosso che si è messo in mezzo

Vendere per fare fondi. E poi acquistare, è questa la strategia della Roma che da quando ha firmato il settlement agreement con la Uefa non può spendere più di quanto incassa. Già nelle scorse stagioni si è assistito a campagne estive all’insegna della sostenibilità con meno di dieci milioni spesi per prendere i rinforzi, tra cui sono arrivati giocatori del calibro di Dybala, Belotti e Romelu Lukaku, che stanno giocando molto bene.

I paletti imposti alla società dall’organo calcistico europeo sono abbastanza duri e non permettono alla Roma di sgarrare troppo. La scorsa annata, poi, è stato necessario vendere un gran numero di giocatori per ottenere i 30 milioni necessari per risanare il bilancio. Per farlo sono partiti Justin Kluivert, Cristian Volpato, Filippo Missori, Carles Perez, Bryan Reynolds e Benjamin Tahirovic, a cui poi si sono aggiunti Nemanja Matic, Roger Ibanez e Gonzalo Villar durante l’estate.

In vista della prossima stagione Pinto si sta preparando preparando qualche cessione che al Roma effettuerà nel prossimo calciomercato estivo. I nomi sulla lista dei partenti sono diversi e tra questi c’è anche quello di Tammy Abraham, che potrebbe fare gola in Premier League una volta tornato dall’infortunio.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa punta Sadiq

I club che sono alla finestra in attesa che l’attaccante torni in forma ci sono e sembra che il Chelsea abbia tutte le intenzioni di riportare il centravanti a Londra, dove aveva fatto conoscere a tutti il suo talento prima di approdare nella Capitale e segnare ben 27 reti.

Sulle sue tracce, nell’ultimo periodo, c’era anche l’Aston Villa che con l’arrivo di Monchi è molto più attento a offerte e occasioni. Secondo quanto riporta okfichajes.com, però, i Villans sono intenzionati a prendere un altro attaccante. Si tratta di Umar Sadiq, punta della Real Sociedad con un passato nella Roma. In biancoblù il nigeriano non trova molto spazio anche a causa di un infortunio e la cessione non sembra così sicura. Questo, però, non significa che l’Aston Villa non possa prenderlo facendo così sfumare l’affare per Abraham.