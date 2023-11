Calciomercato Roma, decisione drastica: l’addio che sblocca Pinto

Calciomercato Roma, Pinto può chiudere un affare nella finestra di gennaio solamente se si verificasse una situazione

Un difensore centrale da prendere subito e poi qualche rinforzo. La lista della spesa di Tiago Pinto è corta e semplice, visto che la cosa più urgente da prendere è solo una: un rinforzo per il reparto arretrato. Questo è quello più in difficoltà nelle ultime settimane, con Chris Smalling che non sembra vicino al rientro con i compagni, con cui si è allenato per poco tempo a fine ottobre, ma poi ha ridato forfait.

Si sono così allungati i tempi di recupero, con il centrale inglese che rappresenta un vero e proprio caso nella Capitale. La sua filosofia di vita vegana, poi, lo porta a non assumere proteine animali che aiutano la crescita muscolare, mentre sembra avere un rifiuto anche di medicinali antidolorifici. Questo non gli permette di superare l’infiammazione dei tendini della coscia, che ora è diventata anche cronica e non sembra passare.

Per arrivare a una soluzione, il centrale inglese si è recato a Londra per farsi visitare da uno specialista, accompagnato da un medico della Roma, e ha cominciato una nuova terapia conservativa simile a quella di Dybala che gli permetterà di superare il problema in circa 20 giorni, ovvero dopo la pausa.

Calciomercato Roma, Dier parte solo se arriva il sostituto di Van de Ven

In vista dell’inverno, però, Mourinho vuole tutelarsi e per farlo ha messo nel mirino diversi nomi di giocatori che possono approdare nella Capitale per risolvere questa emergenza. Il più caldo di tutti è quello di Eric Dier, difensore del Tottenham che non sta trovando molto spazio con gli Spurs.

Il giocatore inglese è ai margini della rosa con Postecoglu e Mourinho potrebbe riprenderlo con sé a gennaio. Come riporta Football Insider, però, la sua cessione può avvenire solo a una condizione. Il tecnico australiano non ha intenzione di rimanere corto in difesa e per questo lascerà partire l’ex Sporting Lisbona solo se arriverà il sostituto di Van de Ven, difensore centrale titolare che è fuori per infortunio. Solo inq uel caso, allora, l’approdo nella Capitale sarebe possibile, anche se sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco.