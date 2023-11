Calciomercato Roma, nuova bocciatura e firma a sorpresa

Calciomercato Roma, novità in arrivo in casa giallorossa in vista della prossima stagione. Non è esclusa la firma a sorpresa sul rinnovo, mentre spunta l’ennesima bocciatura.

La Roma è arrivata alla pausa di novembre con una serie di prestazioni negative. Nelle ultime quattro uscite i giallorossi hanno trovato una sola vittoria, nella rocambolesca rimonta interna ai danni del Lecce. Poi sono arrivate due sconfitte fuori dalle mura amiche dell’Olimpico, contro Inter e Slavia Praga, prima del piatto 0-0 trovato nel derby contro la Lazio. Oltre a tirare un primo bilancio di stagione, la sosta per le nazionali da l’opportunità di approfondire le manovre future di Tiago Pinto in ottica calciomercato.

Tra poche settimane avrà il via la sessione di calciomercato invernale per il dirigente portoghese. Tanta attenzione viene rivolta ai calciatori in scadenza di contratto, tra i quali spiccano Leonardo Spinazzola e Rui Patricio. L’estremo difensore lusitano è arrivato in giallorossi insieme a José Mourinho e ad oggi, per entrambi c’è il contratto in scadenza a giugno 2024. Se segnali di rinnovo non sono ancora arrivati per quel che riguarda il tecnico giallorosso, lo stesso si può dire per l’esperto portiere ex Wolves. Ma, le sue ultime prestazioni, dopo un avvio di stagione da brividi, possono aprire le porte ad una svolta a sorpresa in ottica futura.

Calciomercato Roma, novità sul futuro di Rui Patricio: la posizione di Svilar

Il portiere classe ’88, dopo una partenza complicata, sembra aver ritrovato fiducia tra i pali, ed i numeri lo testimoniano. Se nelle prime 6 giornate di campionato il portoghese aveva subito ben 11 reti, nelle seconde 6 sono state appena 3 le marcature subite. Mentre in Europa League, José Mourinho, ha scelto di dare continuità a Mile Svilar.

La doppia opzione in porta si accompagna anche a riflessioni in ottica calciomercato in casa Roma. Secondo quanto evidenzia ‘Il Romanista’, non è esclusa la possibilità del rinnovo annuale per Rui Patricio. Il 35enne resterebbe un anno a Trigoria da chioccia, per un profilo più giovane che diventerà il titolare. Il quotidiano aggiunge infatti che Svilar non avrebbe ancora convinto a pieno da meritarsi il posto da numero uno in vista della prossima stagione.