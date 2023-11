Pinto sfida Milan e Atalanta: via libera al prestito

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi di Pinto potrebbe arrivare a titolo temporaneo in vista della fine di questa stagione

La Roma deve rinforzarsi a gennaio. Le richieste di José Mourinho sono chiare e note a tutti dopo i recenti sviluppi in campionato. Il reparto arretrato è quello che ha più bisogno di nuovi innesti visto che in estate è partito Roger Ibanez senza essere sostituito con un acquisto di livello. I trenta milioni guadagnati dalla sua cessione sono stati messi così a bilancio, senza che venissero presi nuovi centrali.

L’arrivo di Ndicka a parametro zero, infatti, ha permesso solo di aumentare per un piccolo momento il numero dei centrali, che poi è rimasto a cinque dopo la cessione del brasiliano. A peggiorare la situazione ci hanno pensato gli infortuni di Marash Kumbulla, out dalla scorsa stagione, e quello di Chris Smalling, indisponibile da inizio settembre.

Il primo di quel mese, infatti, c’è stata la partita con il Milan e da quel giorno non si è più rivisto in camp con Mourinho che lo aspetta da due mesi e mezzo. La situazione sembrava essere migliorata qualche settimana fa, quando a fine ottobre era tornato ad allenarsi con i compagni, ma poi l’inglese ha dato nuovamente forfait a causa del fastidio al tendine che non sta passando in fretta. Il mancato rientro dell’ex Manchester United ha stranito José, che ha dato carta bianca per cercare un nuovo centrale.

Calciomercato Roma, Kiwior può partire in prestito

I nomi nel mirino dello Special One sono diversi e quello di Eric Dier sembra il più caldo di tutti. Oltre il nome del centrale inglese, che può partire solo se si realizza una condizione, ce ne sono altri di giocatori che provengono dalla Premier League e che piacciono a queste latitudini.

Uno di questo è Jakub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal con un passato allo Spezia. Il polacco non sta trovando molto spazio con i Gunners e vorrebbe giocare di più. Visto questo suo desiderio, come riporta 90min.com, il club di Londra ha deciso di concedergli di lasciare la squadra, ma solo in prestito. Via libera alla cessione con Milan, Atalanta e Roma pronte a riportarlo in Serie A.