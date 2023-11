Roma e Milan nei guai: scippo nerazzurro a gennaio

Calciomercato, avviso a Roma e Milan in vista della finestra di gennaio. Concorrenza in aumento in Serie A, anche il club nerazzurro è pronto all’assalto immediato.

Roma e Milan sono arrivate alla sosta di novembre con un risultato deludente in campionato. La squadra giallorossa ha pareggiato a reti bianche il primo derby contro la Lazio, rendendosi pericolosa in ben poche occasioni. L’undici guidato da Stefano Pioli invece non è andato oltre il pari contro il Lecce, allungando a quattro la striscia di gare senza vittorie in campionato per i rossoneri. Entrambe le squadre sono state segnalate su un difensore che sta convincendo tutti questa stagione in Serie A.

I rossoneri hanno rialzato la testa in Champions League, vincendo in casa contro il PSG, ma si sono allontanati dalla vetta del campionato. La capolista Inter dista otto lunghezze dai rossoneri, mentre la Roma insegue il Milan a meno cinque punti. Le due squadre in estate sono state accostate a tanti obiettivi comuni sul calciomercato, poi naufragati da entrambe le parti. Basti pensare ad Alvaro Morata, che sembrava ad un passo dal ritorno in Serie A, prima di restare saldamente in forza all’Atletico Madrid. Un altro attaccante accostato ad entrambi i club è stato Gianluca Scamacca, finito dopo un lungo tira e molla all’Atalanta di Gasperini dal West Ham.

Calciomercato, concorrenza in aumento per Roma e Milan: l’Atalanta piomba su Dragusin

Un nuovo obiettivo comune delle due squadre sembra essere stato individuato nel Genoa di Gilardino. La squadra rossoblù sta facendo bene dopo la promozione dalla Serie B e sta mettendo in vetrina diversi talenti che accendono le fantasie del calciomercato. Due nomi su tutti sono in vetrina: Gudmunnsson in attacco e Dragusin in difesa.

La Roma è stata accostata ad entrambi i profili, con anche la concorrenza del Milan sul difensore centrale ex Juventus. I due club devono fare i conti con la coperta corta in difesa ed anche con la concorrenza in aumento nei confronti del difensore rumeno. Secondo quanto evidenzia ‘L’eco di Bergamo’, anche l’Atalanta di Gasperini ha messo nel mirino il difensore genoano. I nerazzurri possono provare lo sgambetto già a gennaio, anche se secondo quanto riporta Calciomercato.it, la pista più percorribile porta a Hien dall’Hellas Verona.