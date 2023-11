Lazio-Roma, il derby non è ancora finito: blitz prima della firma

Roma, i giallorossi pensano già al futuro e hanno in mente di preparare uno garbo ai rivali di sempre in vista della fine del campionato

La Roma ha cominciato a pensare al futuro da diverso tempo e si è mossa in anticipo per preparare i prossimi passi. Tiago Pinto ha cercato di gettare le basi per gennaio, quando la squadra dovrà rinforzarsi per colmare tutte le lacune che sono state individuate da Mourinho in questo inizio di campionato. Nel mirino dello Special One ci sono soprattutto dei difensori centrali per cercare di risolvere l’emergenza.

I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono diversi e si guarda soprattutto alla Premier League, dove ci sono diversi profili interessanti che possono fare al caso dei giallorossi. Non solo nuovi compiti per gennaio, però, quando ci saranno anche alcuni rientri dagli infortunati che possono fare comodo allo Special One. La Roma si sta muovendo molto anche per gettare le basi in vista della prossima estate, distante solo sette mesi e mezzo.

In vista della fine della stagione avverranno molti cambiamenti nella Roma a partire dalla panchina. Il contratto di José Mourinho, infatti, scadrà così come quello di Tiago Pinto e per questo motivo i Freidkin devono cominciare a prendere in mano la situazione per decretare quale sarà il futuro del club.

Roma, tentativo per il ritiro ad Auronzo

I preparativi per arrivare al meglio alla prossima stagione ancora non sono cominciati, ma dagli uffici di Viale Tolstoj, qualche movimento è stato fatto. Ad affermarlo, infatti, è Il Messaggero che ha reso noto un tentativo di sgarbo niente di meno che alla Lazio.

Alcuni esponenti della Roma, infatti, hanno chiesto informazioni riguardo un possibile ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Questa località però è sempre scelta dalla Lazio che rischia di perdere il proprio luogo per le preparazioni pre campionato. Il presidente Lotito non è preoccupato dalla situazione visto che vanta una prelazione con il Comune fino a marzo per firmare un biennale da 500 mila euro l’anno sotto le tre cime di Lavaredo.