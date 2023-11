Mourinho ha scelto il prossimo club: Arabia snobbata

Mourinho ha il contratto in scadenza nell’estate del prossimo anno e nel suo futuro ci sono diverse squadre pronte a prenderlo

L’avventura di José Mourinho nella Roma sta per volgere al termine. Mancano sette mesi e mezzo alla fine del contratto che lega lo Special One ai giallorossi, che hanno fatto di lui un vero e proprio condottiero da quando ha messo piede nella Capitale. Il tecnico portoghese è riuscito a vincere al suo esordio in giallorosso, con la Conference League conquistata a Tirana contro il Feyenoord nella prima stagione.

In quella passata, invece, il tecnico ha mandato diversi messaggi ai Friedkin sperando di ricevere un nuovo contratto entro la fine dell’anno. Dan, però, ha continuato a seguire la sua filosofia di gestione fatta di silenzi e attese per vedere i risultati e poi mettere sul banco eventuali nuovi contratti. Per questo, fino ad oggi non sembrano esserci stati con tatti in questo senso con Mourinho per parlare di un eventuale rinnovo del contratto.

Visto l’immobilismo della proprietà, ci sono diversi club che hanno messo lo Special One nel mirino come ad esempio quelli arabi. Sul banco ci sono state diverse offerte che avrebbero fatto impallidire chiunque, ma non José, che ha rispedito al mittente ogni proposta che, a detta sua, era la più alta mai fatta per un allenatore.

Mourinho aspetta il Real Madrid

Prima dei club dell’Arabia Saudita un pensierino su Mourinho lo hanno fatto anche il Brasile e il Portogallo, intenzionati a cambiare aria dopo il fallimentare Mondiale in Qatar. Anche il Chelsea ha provato a sferrare l’assalto al tecnico visto l’addio di Potter, ma poi ha virato su Pochettino.

Ora, come riporta todofichajes.com, Mourinho ha scelto quale sarà il club del suo futuro. Interessato allo Special One c’è Florentino Perez che sta cercando il successore di Carlo Ancelotti, con diversi nomi nel mirino. Uno di questi è proprio quello di José che ha intenzione di aspettare l’offerta del Real Madrid prima di decidere cosa fare nei prossimi mesi.